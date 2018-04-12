Национальный нефтегазовый форум и международная выставка «Нефтегаз-2018»

Национальный нефтегазовый форум и 18-я международная выставка «Нефтегаз» пройдут 17–18 и 16–19 апреля 2018 года в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

Технологический вектор развития нефтегазовой индустрии, цифровизация мировой экономики и глобальная конкуренция в борьбе за рынки и ресурсы формируют новый список вопросов энергетической повестки, требуя от деловой программы Форума и Выставки ответов и практических решений.

Программа Национального нефтегазового форума и Выставки «Нефтегаз» в 2018 году включает в себя технологические конференции, форсайт-сессии, профессиональные круглые столы и практические семинары, в фокусе внимания которых будет широкий круг актуальных вопросов, среди которых: цифровая трансформация нефтегазовой отрасли; технологическая оснащенность отраслевого машиностроительного комплекса и его экспортный потенциал; стратегия научно-технического развития отрасли и меры господдержки внедрения прорывных технологий; импортозамещение и локализация производств в отдельных отраслевых сегментах; трансфер технологий высокотехнологичной продукции ТЭК и международное сотрудничество; роботизация и искусственный интеллект; создание инжиниринговых центров, кластеров и технопарков; развитие нефтегазовых стартапов и инновационных проектов; разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов; внутренние драйверы и экспортный потенциал нефтегазохимической отрасли.

Международная выставка «Нефтегаз» — это масштабное отраслевое мероприятие мирового уровня, в котором принимают участие представители сотен ведущих компаний отрасли из десятков стран мира. Экспонентами и гостями выставки являются практически все ключевые компании нефтегазового сектора, их крупнейшие поставщики и подрядчики. Небольшим и новым компаниям участие в выставке дает уникальную возможность привлечь внимание к своим разработкам и предложениям потенциальных заказчиков. Специализированные разделы выставки «Нефтегаз-2018» будут посвящены автоматизации, нефтегазохимии, новейшим разработкам сервисных и инжиниринговых транспортных компаний. Будут широко представлены такие актуальные для отрасли профессиональные направления, как «Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений», «Строительство, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин», «Сбор, транспортировка, хранение нефти, газа, нефтепродуктов», «Нефтегазопереработка и нефтехимия», «Оборудование и технологии», «Запорно-регулирующая аппаратура», «Энергетическое и электротехническое оборудование. Кабельная продукция. Сварочное оборудование», «АСУ и телемеханизация процессов. Контрольно-измерительные приборы. Метрология», «Защита оборудования и трубопроводов от коррозии», «Экология, системы мониторинга состояния окружающей среды», «Охрана труда и системы безопасности», «Российские инновационные разработки».

На сегодняшний день Национальный нефтегазовый форум и Выставка «Нефтегаз» являются крупнейшими отраслевыми событиями, под эгидой которых ежегодно проходят десятки профессиональных мероприятий – профессиональных конференций, круглых столов, технологических семинаров, фокус-экспозиций, различных общественных и пресс-мероприятий.

Получить электронный билет на посещение выставки по ссылке: НЕФТЕГАЗ

Подробную информацию о программе Форума можно получить в организационном комитете по телефонам: +7 (495) 640-34-64, 8-800-333-05-15

либо по электронной почте: mail@oilandgasforum.ru.

Официальные сайты проекта:

www.oilandgasforum.ru

www.neftegaz-expo.ru