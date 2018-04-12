Названы сроки появления в России гибридного термоядерного реактора

В 2030-х годах в России может появиться гибридный термоядерный реактор, сообщил в интервью порталу iz.ru почетный президент НИЦ «Курчатовский институт», академик Евгений Велихов. Ученый считает, что при условии преодоления геополитических неприятностей может появится демонстрационный завод на базе реактора.

«Россия, и каждый из партнеров по проекту ITER способны примерно к 2030-2035 годам построить у себя демонстрационный завод на базе гибридного реактора по производству ядерного топлива. Наиболее подходящая площадка для этого Россия, как главный поставщик ядерного топлива в мире», - рассказал Велихов «Известиям».

Академик отметил, что российские ученые открыты к сотрудничеству со всеми странами. Однако Россия способна и сама построит подобный реактор.

«Если же по каким-то причинам этого сделать не удастся, уверен, мы и сами вместе с приблизительно сотней отечественных организаций в состоянии разработать гибридный термоядерный реактор», — подчеркнул ученый.

Напомним, Курчатовский институт на днях отметил 75-летний юбилей. В лабораториях этого научного заведения было создан в свое время отечественный ядерный щит.