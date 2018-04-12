Самое прочное правительство мира

Дмитрий Медведев в Госдуме отчитался о результатах работы правительства в 2012-2017 годах. Шесть лет его работы «были годами испытаний, испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько сильных ударов одновременно», - сказал российский премьер, выступая перед депутатами, Госдума хорошо приняла отчет. Российская экономика действительно преодолела страшные ухабы, но все же, можно было сделать это помягче, говорят аналитики, а двигаться надо более четким курсом

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Председатель российского правительства представил депутатам государственной думы итоги работы кабмина в 2012-2017 годах. Он напомнил, что возглавляет правительство, которое проработало самый длительный срок в истории современной России, и подчеркнул, что ему пришлось решать сложнейшие задачи по развитию страны и находить «оптимальные выходы из самых непростых ситуаций».

«Эти шесть лет – это не преувеличение, не фигура речи – были годами испытаний, испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько сильных ударов одновременно. Это и мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, закрытие финансовых и технологических рынков. От таких шоков нет иммунитета у любой, даже самой здоровой экономики, а у нашей – с её структурными проблемами – это ей грозило просто катастрофой. Но мы не просто выжили, мы начали развиваться, как бы нам ни пытались помешать извне», – заявил глава кабмина.

Эти шесть лет были также периодом избавления от иллюзий о наших западных партнёрах, констатировал Дмитрий Медведев, а также годами открытия новых возможностей. В числе позитивных моментов он назвал улучшение демографии, медпомощи, развитие высоких технологий. В России, указал премьер, начали создавать качественно новую систему социального обслуживания. В целом Дмитрий Медведев коснулся практически всех тем социально-экономического развития страны, отметив позитивные изменения. Госдума хорошо приняла отчет правительства, включая оппозицию.

В целом отчет выглядит достойно, там есть много цифр, смотря на которые, действительно можно сформировать оптимистический взгляд на те процессы, которые происходят в стране, как скрытые от глаз, так и открытые, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он составлен в позитивном ключе, но и страна за 6 лет прошла довольно длинный путь. Например, система госуслуг, ее интернет-портал, многофункциональные центры — это действительно прорыв во взаимодействии среднего гражданина с государством, мы все экономим миллионы человеко-часов на получении справок и оплате пошлин, и от этого улучшается качество жизни.

В докладе, отмечает аналитик, не было сказано о реформе полиции, но это тот аспект жизни, который ощутимо влияет на каждого гражданина, и сейчас, в 2018 году, можно сказать, что взаимодействие среднего гражданина с силовыми структурами, особенно, с ГИБДД, стало намного цивилизованнее.

Экономический кризис 2014-2015 был, конечно, излишне жестким, и, полагает Алексей Антонов, в силах правительства было минимизировать его влияние на благосостояние людей: чего стоит курс доллара, в моменте взлетавший до 85 рублей и связанный с этим стресс для экономики. То есть необходимо, считает эксперт, перестроить экономику так, чтобы стандартные инструменты денежно-кредитной политики, такие как ключевая ставка и операции на открытом рынке, позволяли не допускать резкого обвала курса — это девальвирует не только сбережения, но и доверие к национальной валюте.

Отчету правительства не хватает публичности, считает аналитик, он как бы повисает в вакууме после того, как услышан Думой: граждане не могут задать интересующие их вопросы, нет общественной дискуссии, которая могла бы приводить к изменению политики и направления расходования средств налогоплательщиков.

К сожалению или к счастью, кандидатура Дмитрия Медведева на посту главы правительства практически безальтернативна, полагает Алексей Антонов. В текущих условиях беспрецедентного давления со стороны развитых стран на Россию на международной арене менять премьера на какого-то нового человека было бы слишком рискованно, тем более что найти Медведеву новое место, соответствующее его уровню влияния, сложно. Хотя, конечно, нельзя исключить, что и новый человек на должность премьера уже подготовлен.

Переломные моменты, это лучшее время

Сейчас, указывает, в свою очередь, шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, не время для скрупулезного анализа таких отчётов. Очевидно, что Дума в любом случае должна была встретить Дмитрия Медведева благожелательно. Не только потому, что депутаты политически поддерживают выбор президента. При всех волнах критики, и даже если многое можно было сделать иначе и лучше, после беспрецедентно серьёзной попытки изоляции России с 2014 года, пике рубля, нефти по 30 долларов, казалось бы, незаполнимых дыр в бюджете и вызванных этими объективными причинами экономических проблем — само наличие выхода хотя бы на небольшие цифры роста уже результат. И он не был бы достигнут сам по себе без напряжённой работы правительства.

Ведь есть же и поддержка несырьевого экспорта, его доля выросла по крайней мере до 30% по ряду независимых оценок. И совместные проекты с иностранными инвесторами, под многие из которых были предоставлены важные правительственные гарантии, например, по линии РФПИ.

Понятно, говорит он, что меняется при этом в России всегда реально меньше, чем говорится с высоких трибун. Но важно другое: на сегодняшний день Россия столкнулась с целой серией таких вызовов, когда деятельность многих крупных компаний пытаются финансового парализовать, искусственно затормозить санкциями, и политически на Россию давят как, как ещё и не давили. На этом переломе, нужно не просто выжить на стабильном, но недостаточном для нас уровне, а совершать технологический, и организационный в том числе, прорыв.

Именно ближайшие 2-3 года, уверен аналитик, станут временем принятия принципиальных решений, от которых зависит, ликвидируем ли мы экономическое отставание. Переломные моменты, если действовать в них слаженно и эффективно и «поймать волну» — вообще-то лучшее время, чтобы на гребне этой волны попытаться взлететь выше, а не просто удержаться. Нужны не просто тёплые условия во всех сферах бизнеса, а поддержка всех стартапов, начинаний, на уровне государства и банков.

Нужно даже, по мнению Петра Пушкарёва, вводить всё больше элементов планово-рыночной экономики с частичным субсидированием самых жизнеспособных проектов, способных занять важные ниши. Только это может обеспечить темпы роста, близкие если не к Китаю, то хотя бы к Индии, Малайзии, Индонезии, то есть на уровне 5% в год и с изменением всё больше в самой структуре роста — сейчас или никогда. Решение по кандидатуре премьер-министров буде приниматься исходя не из конъюнктуры преемничества через 6 лет, считает аналитик, а из экономических потребностей момента: в каком составе кабинет будет способен решать все эти горячие вопросы. И обсуждаются на уровне правительства и президента сейчас именно шаги, программа действий, и лишь в опосредованном плане, с учётом задуманного функционала, в каждом случае и персоналии, полагает он.