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Москва, 12.04.2018

От Telegram потребуют отдать «ключи» сразу после решения суда

«Expert Online» 2018

Роскомнадзор на подготовительном заседании попросил Таганский районный суд Москвы о немедленной выдаче предписания на блокировку Telegram в случае удовлетворения иска, пишет Коммерсантъ.

Заседание о блокировке мессенджера назначено на пятницу, 13 апреля, 10:00 по московскому времени. В качестве третьего лица к процессу привлечена Федеральная служба безопасности. Ведомству Telegram обязан будет передать ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Представители мессанджера попросили перенести заседание с 12 апреля на день позже. Отмечается, что Telegram привлекли к рассмотрению дела в качестве заинтересованного лица, а не ответчика.

Напомним, что приложение Telegram в  России используют более 10 млн человек. 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд на компанию за отказ передать ключи для расшифровки сообщений ФСБ. Представители мессанджера объясняют свой отказ невозможностью произвести это технически.

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