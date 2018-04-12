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Москва, 12.04.2018

Российский фильм вошёл в основной конкурс Каннского кинофестиваля

«Expert Online» 2018

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля.

Об этом передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя дирекции кинофорума Тьерри Фремо.

По его словам, Серебренникову буде направлено приглашение посетить Канны, чтобы лично представить фильм.

Новая картина Серебренникова рассказывает об истории знакомства и отношений 19-летнего Виктора Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.

Действие фильма происходит летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием западных рок-звёзд зарождается русский рок.

Ранее стало известно, что 12 апреля следствие попросило Басманный районный суд Москвы продлить до 19 июля домашний арест худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу о хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа».

Напомним,71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. В основной конкурс также вошли картины режиссёров из Ирана, Франции, Италии, США, Японии, Китая, Южной Кореи, Польши, Египта и других стран.

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