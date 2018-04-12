Российский форум малого и среднего предпринимательства состоится 23 мая 2018 года в Санкт-Петербурге

В рамках стартового дня Петербургского международного экономического форума 2018 года состоится Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП), организованный Фондом «Росконгресс» совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Деловую программу форума откроет пленарная сессия «Предпринимательство в России: история успеха или академия провалов?». Участников ожидает откровенный диалог в режиме hard talk, в ходе которого восходящие звезды российского бизнеса на собственном примере разберут кейсы побед и поражений, наиболее типичные для отечественных предпринимателей.

В повестке форума – все аспекты развития малого и среднего предпринимательства в России: доступность финансовых ресурсов, эффективность производства, международный опыт и проверенные инструменты стимулирования предпринимательской активности, будущее МСП в цифровой экономике, экспортный потенциал российских малых предприятий. В ходе деловых сессий участники форума обсудят существующие вызовы и наметят пути дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства.

В форуме примут участие представители делегации Японии – страны-гостя Петербургского международного экономического форума. Состоится российско-японский круглый стол «Развитие российско-японского сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства». На повестке круглого стола – встраивание субъектов МСП в цепочки поставок крупных компаний на территории двух стран, локализация японских производств в России и участие российских МСП в повышении их добавленной стоимости, опыт реализации совместных российско-японских проектов.

Кроме того, состоится отдельная сессия, посвященная молодежному предпринимательству как одному из главных столпов в развитии экономики завтрашнего дня. В фокусе обсуждений – формирование предпринимательского мышления, развитие института наставничества, а также эффективность мер поддержки молодежного предпринимательства.

Особое внимание организаторы уделят вопросам цифровой экономики – в программу форума включена сессия «Готовность российского общества, государства и бизнеса к цифровой экономике». Участники сессии оценят позиции России в процессе перехода на цифровые технологии, социальные и экономические аспекты цифровизации, а также возможности адаптации бизнеса и власти к новым условиям в эпоху технологической революции.

Деловую программу форума завершит пленарное заседание «Вовлечение в предпринимательство», посвященное мерам популяризации предпринимательства, продвижения важности предпринимательской деятельности и формированию позитивного имиджа предпринимателя у различных категорий населения.

Для обеспечения доступа малых предпринимателей к участию в форуме организаторы сохраняют специальные условия участия: стоимость участия в Форуме МСП составляет 5900 рублей с учетом НДС. Специальный тариф позволяет бизнесменам посетить все мероприятия деловой программы, воспользоваться сервисами нетворкинга, а также принять участие в важнейших обсуждениях, касающихся проблем развития малого и среднего предпринимательства в России, как главного локомотива, который может помочь в развитии экономики страны.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин отметил важность участия представителей бизнеса в крупных деловых мероприятиях: «„ОПОРА РОССИИ“ является соорганизатором ставшего традиционным и крупнейшим в стране Форума малого и среднего предпринимательства, проводимого в рамках Петербургского международного экономического форума.

Для каждого предпринимателя это эффективная коммуникационная площадка, имеющая важнейшую практическую значимость и позволяющая повысить уровень собственных профессиональных компетенций и знаний, наработать новые деловые контакты. Главным итогом участия малого и среднего бизнеса в мероприятиях форума должна стать видимая перспектива выхода на реальные договоренности на уровне B2B-связей, в том числе в области международной торговли. Особый акцент, и формат позволяет это сделать, – молодежь, которая ищет себя в предпринимательстве».

Подробнее – на официальном сайте Форума МСП: http://www.smeforum.ru

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org