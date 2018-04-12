Рубль ускорил свой рост к доллару и евро

Доллар и евро снижаются на торгах Московской биржи.

Так, курс «зелёного» составляет сейчас 61,37 руб. что на 1,2225 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торгуется по 75,6 руб., опустившись на 1,8625 рубля. При этом бивалютная корзина полегчала на 1,51 рубля - до 67,77 рубля.

Ранее сообщалось, что Центробанк опустил официальный курс доллара на 13 апреля на 1,9967 рубля, до 62,0659 руб., и уменьшил курс евро на 2,527 рубля, до 76,7569 руб.

По мнению экспертов, рубль продолжает отыгрывать падение к доллару на фоне смены настроений инвесторов из-за снижения рисков расширения санкций на операции с российским госдолгом после соответствующих слов главы американского Минфина Стивена Мнучина.

Напомним, накануне вечером он заявил, что антироссийские санкции не должны быть направлены против российского госдолга.