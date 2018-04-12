Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 12.04.2018

Рубль ускорил свой рост к доллару и евро

«Expert Online» 2018

Доллар и евро снижаются на торгах Московской биржи.

Так, курс «зелёного» составляет сейчас 61,37 руб. что на 1,2225 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торгуется по 75,6 руб., опустившись на 1,8625 рубля. При этом бивалютная корзина полегчала на 1,51 рубля - до 67,77 рубля.

Ранее сообщалось, что Центробанк опустил официальный курс доллара на 13 апреля на 1,9967 рубля, до 62,0659 руб., и уменьшил курс евро на 2,527 рубля, до 76,7569 руб.

По мнению экспертов, рубль продолжает отыгрывать падение к доллару на фоне смены настроений инвесторов из-за снижения рисков расширения санкций на операции с российским госдолгом после соответствующих слов главы американского Минфина Стивена Мнучина.

Напомним, накануне вечером он заявил, что антироссийские санкции не должны быть направлены против российского госдолга.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. «Русал» перекроит мировой фондовый рынок
      Санкции в отношении публичной компании, к которым относится «Русал», являются беспрецедентными и могут переформатировать весь мировой финансовый рынок
    2. Брюссель накажет строптивых восточных европейцев
      Варшава, которая так долго и так стойко «держалась» против атак Брюсселя, похоже, дрогнула, когда речь зашла о деньгах.
    3. Теперь посыпался американский рынок
      Фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали в среду из-за растущей обеспокоенности по поводу конфронтации между США и Россией