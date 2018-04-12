Американский Минфин опасается вводить санкции в отношении российских ОФЗ из-за потенциального влияния такого шага на американский финансовый рынок

Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, американские санкции не должны распространиться на государственный долг России, передает Bloomberg. Данное заявление он сделал после слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США. В частности, он подтвердил позицию ведомства, описанную еще в январском докладе. Глава Минфина также считает, что к санкциям в отношении России надо походить «крайне осторожно», так как это «очень рискованный инструмент».

Он коротко ответил: «Да» на вопрос — соглашается ли он по-прежнему с январскими рекомендациями (при публикации «кремлевского списка») не распространять санкции на государственный долг РФ из-за вероятности серьезных негативный на рынках за пределами России? При этом Стивен Мнучин все же сохранил интригу, добавив: «Я не собираюсь давать комментарии относительно того, какими будут или не будут наши дальнейшие действия, не следует интерпретировать что-то таким образом».

Подобные заявления, безусловно, могут позитивно отразиться на наших активах, что мы видели в рамках вечерней сессии среды, когда рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, говорит старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Дело в том, объясняет он, что введение ограничений на вложения в российский долг может как минимум сократить спрос при новых размещениях. А значит, приведет к росту доходностей российских облигаций и, соответственно, стоимости обслуживания долга.

Если же ограничения коснутся не только новых выпусков, но и уже существующих, мы можем увидеть распродажи на облигационном рынке и краткосрочное ослабление рубля. Также это может отразиться на внешних рынках и американских инвесторах, которые держат ОФЗ более чем на 1 трлн рублей.

Но на данных, позитивных для нашего рынка заявлениях, указывает аналитик, можно ожидать, что российские активы продолжат попытки восстановления.

Надо отметить, добавляет генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов, что господин Мнучин подходит с большой осторожностью не только к ограничениям в адрес России, но и к своим заявлениям, в отличие от президента Трампа. В его речи, ставшей достоянием общественности накануне, нет четкого ответа относительно дальнейшего сценария действий Казначейства в отношении российского госдолга.

То есть, объясняет эксперт, нельзя говорить о том, что риски реализации худшего для РФ сценария нивелированы. «Однако, на мой взгляд, сама вероятность таких действий изначально может оцениваться как крайне невысокая», — говорит он. Почему так? К 1 марта на долю нерезидентов приходилось 34,2% рынка ОФЗ, объясняет Максим Харитонов, фактически на руках у иностранных фондов и частных инвесторов находилось долгов на общую сумму 2,334 млрд рублей. Если бы США действительно ввели ограничения на сделки с новыми выпусками, то это повлекло бы падение котировок ОФЗ в пределах 20% в зависимости от сроков погашения и росту доходности примерно на 400 б.п.

ОФЗ, напоминает Максим Харитонов, используется в качестве бенчмарка при определении доходности большинством российских компаний, таким образом, в качестве вероятных последствий можно назвать и дефолт по корпоративным долгам, и падение котировок их акций.

В общем, делает вывод аналитик, кроме того, что такой шаг действительно причинит сильнейший вред российской экономике, он больно ударит и по нерезидентам, которые вряд ли встретят инициативу с энтузиазмом. И хотя нельзя сказать, что Мнучин хоть в какой-то мере является другом России, здравая оценка Казначейством последствий принятия такого решения во многом играет на руку РФ. Тут речь идет не о друзьях и врагах, не о добре и зле, а о превалировании экономических интересов над политическими амбициями.