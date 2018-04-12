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Москва, 12.04.2018

Транзит Прибалтики «стиснул зубы»

«Expert Online» 2018
  • Морской порт в Клайпеде
DPA/TASS

Морской порт в Клайпеде

Транзитные компании Прибалтики столкнулись с новыми проблемами со стороны банковского сектора. Ранее транзит прибалтийских республик понес большие убытки из-за контрмер России на санкции Запада.

Однако по сообщению портала Vesti.lv, перевозчики Латвии работают буквально «стиснув зубы» и им сложно прогнозировать показатели своих грузопотоков даже на месяц вперед из-за отказа банков сотрудничать с логистическими компаниями страны. Подобная ситуация наблюдается во всем балтийском регионе. Данные взяты из результатов опроса Dienas Bizness, в котором приняли участие предприниматели транзитной отрасли региона.

Отмечается, что особые сложности испытывают фирмы с иностранным участием, а также бизнес, занятый в перевозке «энергетических грузов» из-за практического прекращения нефтеналивного транзита из России.

Если добавить к этому масштабное расширение пропускной возможности в российских портах Балтики, что грозит оттоком транзита российского зерна из Прибалтики, становится очевидным близкое разорение транзитного бизнеса Прибалтики.

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