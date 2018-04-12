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Москва, 12.04.2018

Украина выходит из СНГ

«Expert Online» 2018

В самое ближайшее время Украина выйдет из СНГ.

Глава «незалежной» Пётр Порошенко поручил сегодня правительству начать процедуру официального выхода страны из всех учредительных органов Содружества, передаёт РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что также должны быть окончательно закрыты украинские представительства при соответствующих институтах в Минске.

По словам Порошенко, кроме того, необходимо инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключённой Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны.

Напомним, в марте 2018 года стало известно, что Украина может выйти из СНГ, а также денонсировать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация (международный договор), призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР (не всеми). СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.

СНГ было основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины путём подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (известно, как Беловежские соглашения).

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