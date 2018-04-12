В США объявили о завершении этапа «мягкой политики» в отношении России

«Агрессивной политике» России способствуют «многие годы мягкой политики» США заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео в письменных показаниях конгрессу.

«Время мягкой политики США в отношении России прошло. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для Владимира Путина, долог», - сообщил Помпео, чье заявление распростирал Белый дом.

В числе главных достижений администрации Трампа Помпео назвал санкции, высылку дипломатов, переоснащение американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии», пишет РИА новости.

Помпео надеется, что этот перечень будет расширен, и уверен, что США не зря считаю Россию угрозой своей безопасности.

«Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться», — считает Помпео.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter посоветовал России приготовиться к ракетному удару по Сирии, добавив позже, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас хуже, чем во времена холодной войны.