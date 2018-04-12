В России значительно вырос объём выдачи ипотечных кредитов

За первые 3 месяца 2018 года объём выдачи ипотечных кредитов в России вырос сразу на 85% –до 600 млрд руб.

Согласно данным ДОМ.РФ (ранее АИЖК - агентства по ипотечному жилищному кредитованию) и Frank RG, которые имеются в распоряжении «Газеты.Ru», в марте рынок ипотеки поставил новый рекорд: было выдано более 120 тыс. кредитов на 240-250 млрд руб. (на 65-70% выше уровня марта 2017 года).

Всего в I квартале 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд руб. (на 85% больше уровня I квартала 2017 года).

Согласно мнению экспертов, основным фактором роста стали рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей.

Кроме того, отмечается, что рынок ипотеки за первый квартал года вырос, прежде всего за счёт новых заёмщиков. При этом «чистые» темпы роста рынка составляют около 55%.

Ранее сообщалось, что российские граждане вновь стали брать займы с той же активностью, с какой они это делали в середине нулевых.

Вследствие этого к концу 2017 года задолженность по ипотечным кредитам выросла до рекордного значения 5 трлн руб., а количество потребительских кредитов увеличилось на 21%.