Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 12.04.2018

В России значительно вырос объём выдачи ипотечных кредитов

«Expert Online» 2018

За первые 3 месяца 2018 года объём выдачи ипотечных кредитов в России вырос сразу на 85% –до 600 млрд руб.

Согласно данным ДОМ.РФ (ранее АИЖК - агентства по ипотечному жилищному кредитованию) и Frank RG, которые имеются в распоряжении «Газеты.Ru», в марте рынок ипотеки поставил новый рекорд: было выдано более 120 тыс. кредитов на 240-250 млрд руб. (на 65-70% выше уровня марта 2017 года).

Всего в I квартале 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд руб. (на 85% больше уровня I квартала 2017 года).

Согласно мнению экспертов, основным фактором роста стали рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей.

Кроме того, отмечается, что рынок ипотеки за первый квартал года вырос, прежде всего за счёт новых заёмщиков. При этом «чистые» темпы роста рынка составляют около 55%.

Ранее сообщалось, что российские граждане вновь стали брать займы с той же активностью, с какой они это делали в середине нулевых.

Вследствие этого к концу 2017 года задолженность по ипотечным кредитам выросла до рекордного значения 5 трлн руб., а количество потребительских кредитов увеличилось на 21%.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. «Русал» перекроит мировой фондовый рынок
      Санкции в отношении публичной компании, к которым относится «Русал», являются беспрецедентными и могут переформатировать весь мировой финансовый рынок
    2. Брюссель накажет строптивых восточных европейцев
      Варшава, которая так долго и так стойко «держалась» против атак Брюсселя, похоже, дрогнула, когда речь зашла о деньгах.
    3. Теперь посыпался американский рынок
      Фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали в среду из-за растущей обеспокоенности по поводу конфронтации между США и Россией