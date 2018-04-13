Премьер-министр Дании сообщил, что его страна не может остановить российский проекта «Северный поток – 2», но способна замедлить его реализацию. Дания нуждается в российском газе не меньше, а больше Германии, которая последовательно поддерживает проект. Мотивы королевства остаются неясны.

Не можем, но очень хотим

Если Дания не выдаст разрешения на прокладку газопровода «Северный поток – 2» через свои воды, это не остановит реализацию российского проекта, но способно ее замедлить. В этом случае, передает ТАСС слова премьер-министра страны Ларса Лекке Расмуссена, маршрут будет изменен и пройдет через международные воды, что не будет требовать разрешения Дании.

Также премьер посетовал на то, что решение принимает не Еврокомиссия, которая с высокой долей вероятности настояла бы на остановке проекта, а отдельные государства блока.

12 апреля власти Финляндии выдали второе и окончательное разрешение на реализацию проекта «Северный поток – 2», до этого то же самое сделала Германия. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В ближайшие месяцы компания-оператор Nord Stream 2 AG рассчитывает получить разрешения в РФ, Швеции и Дании. Против реализации этого проекта выступает ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие начать экспорт топлива в Европу.

Но говорить о том, что барьер на пути к реализации Северного Потока-2 в лице Дании успешно преодолен преждевременно, предупреждает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Пока что, по его словам, речь идет о неформальной оценке ситуации со стороны отдельных политических деятелей, формализованного согласия на прокладку газопровода в собственных территориальных водах правительство королевства все еще не дало.

Как напоминает аналитик, в соответствии с актуальным проектом, нитка Nord Stream-2 должна пройти в том числе вблизи принадлежащего Дании острова Борнхольм, расположенного аккурат посередине юго-западной оконечности Балтийского моря, равноудаленного от берегов Швеции, Германии и Польши. Геопозиция Борнхольма такова, что обойти его будет если не невозможно, то очень дорого, поскольку это потребует пересмотра маршрута проекта и увеличения протяженности газопровода. Несмотря на то что основная территория королевства находится на значительном удалении от трубопровода, наличие маленького острова дает ей стратегический козырь, позволяющий требовать в первую очередь от соседей по Европейскому союзу считаться с относительно небольшим государством и учитывать его интересы.

Это надо же, так набивать себе цену

В свою очередь Германия, крупнейшая экономика ЕС, является вторым после России бенефициаром строительства нового газопровода: в этой стране сейчас идет активный процесс по отказу от угля и мирного атома в электроэнергетике, при этом стоимость электроэнергии в ФРГ крайне высокая - порядка $0,36 за кВт. Германия и сейчас является крупнейшим импортером российского газа, только в прошлом году она, поставив очередной рекорд, закупила более 53,4 млрд кубов. Очевидно, подчеркивает Алексей Антонов, что строительство второй ветки “Северного Потока” как нельзя лучше отвечает интересам ФРГ, поскольку до 2030 года в отсутствии новых путей доставки рост стоимости электроэнергии может попросту обанкротить местных промышленников и разогнать инфляцию до критических уровней. Интерес Германии понятен, а что насчет Дании?

Если в ФРГ стоимость энергии очень высокая, то в королевстве она самая высокая в ЕС и вообще в мире, указывает Алексей Антонов. Здесь киловатт/час стоит аж $0,4, то есть почти в десять раз больше, чем, например, в России. И вот еще информация к размышлению: Дания, как и Германия, активно закупает российский газ, правда в небольших количествах: в прошлом году - 1,75 млрд кубов. Отсюда вполне риторический вопрос - а заинтересована ли Дания в строительстве нового газопровода? Да, отвечает Алексей Антонов, заинтересована, поскольку ей, как и Германии, выгоден рост объема поставок дешевого, в сравнении с СПГ, трубопроводного газа на европейский рынок.

По словам аналитика, принятие в ноябре прошлого года закона, согласно которому Дания может блокировать решение о прокладке в своих территориальных водах любых трубопроводов дает королевству неоспоримый козырь в переговорах в первую очередь со своими соседями по ЕС, при этом наличие права у местного правительства блокировать проект не говорит о том, что это будет обязательно сделано. Сейчас Дания, и об этом свидетельствуют уже сами переговоры с Меркель, заинтересована в реализации второго «Потока» не меньше, чем Германия.

Поток нужен всем. В чем же игра?

В первую очередь в приоритете для Германии – наличие диверсифицированных и надежных поставщиков газа, указывает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Однако для конечного потребителя, о котором правительство страны беспокоится всегда – важнее всего стабильность цен на энергоресурсы. С реализацией проекта «Северный поток 2» такой уверенности прибавляется, иными словами Германия видит в России наиболее надежного поставщика топлива с которым проще договорится, чем заходить в высокую зависимость от других поставщиков и наращивать долю американского СПГ.

На фоне последовательного роста спроса на импортный газ в ЕС, наличие “Северного Потока 2” снижает риски его дефицита. Учитывая, что Германия по сравнению с другими странами является крупнейшим потребителем импортного газа, то неудивительно что она несмотря на все политически окрашенные заявления для «сохранения лица» перед США и прибалтийскими странами, будет на всех этапах газопровод поддерживать. Напомним, что по итогам 2017 года потребление газа в Германии достигло исторического максимума до 53,4 млрд куб. м, при этом мощности “Северного потока 1” были использованы на 93%.

То есть, полагает эксперт, однозначно - еще пара лет и для поддержания всего спроса на газ прежних мощностей, даже с увеличением прокачки через Украинскую ГТС, не хватит. Поэтому строительство СП-2 это неизбежный выход из ситуации, который, впрочем, мог бы и не появиться, если бы другие крупные поставщики газа, такие, как Азербайджан или Узбекистан, смогли бы располагать такими подобными возможностями, как российский “Газпром”. У них тоже есть свои газопроводы, но нет возможностей их усилить, как и - лоббировать.

Между тем, продолжает Илья Жарский, бытует мнение, что Германия наоборот будет стремится, согласно обновленной энергостратегии, снижать уровень использования природного газа в домохозяйствах и промышленности. Для развития зеленой энергетики в стране уже вложено достаточно количество средств, однако зависимость от газа все равно снизить будет тяжело. Системы отопления в домах в большей степени основаны именно на газе. Так, по данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения ФРГ, по итогам прошлого года 49,4% жилых домов в стране отапливалось газом.

Заменить его для целей отопления зеленая энергетика, особенно зимой, никак не сможет, поэтому спрос на газ даже при диверсификации энергоисточников сохранится в приоритете. Более того: не стоит забывать, считает Илья Жарский, что еще около 26,3% домохозяйств в Германии по-прежнему отапливается мазутом, а этот вид топлива, возможно, вообще скоро окажется запрещен к использованию и для российского газа высвободится еще одна ниша.

Если же говорить о Дании, то с самого начала было очевидно, что ее действия не смогут остановить строительство СП-2, констатирует аналитик. Речь шла о формировании нового законодательного акта, который бы позволил рассматривать заявку Nord Steram 2AG не только с точки зрения опасности для экологии территориальных вод, но и с точки зрения национальной безопасности. Тем не менее, если бы страна отказала в разрешении, трубу бы это не остановило.

Это бы лишь вынудило “Газпром” перекраивать маршрут и строить в нейтральных водах, что удлиняет сроки реализации проекта и добавляет лишних расходов. Сейчас Дания пытается выставить себя нейтральной стороной и не хочет брать на себя весь груз ответственности за решение по СП-2, поэтому-то и заявляет неоднократно , что было бы правильнее, если бы разрешения выдавала сама Еврокомиссия, а не отдельно взятые страны.

Следует добавить: очевидно, что Дания ведет некую игру, но не очевидно, в чем именно она состоит. То ли страна, действительно, “набивает себе цену”, слегка вуалируя это ссылками на желательность коллегиального принятия решений. То ли она взялась быть проводником чьих-то интересов. Довольно-таки легко предположить, чьих именно, но нелегко это доказать. “Эксперт online” пострается докопаться до сути этой ситуации.