Депутаты намерены запретить лекарства и продукты из США и стран, поддерживающих санкции

Депутаты разрабатывают новый законопроект в ответ на новые санкции США. Документ в частности предполагает запрет или ограничения на ввоз лекарств, продуктов питания, алкоголя, табака и сырья из США и стран, которые поддержали ограничительные меры против России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Иван Мельников. При этом в Думе отметили, что гражданам России не запрещается ввозить эти товары лично для себя.

Депутат отметил, что после выхода законопроекта правительство России даст поручение главам регионов «проработать механизм по замещению товаров и услуг американского происхождения», сообщает «Коммерсантъ».

Среди других мер, предусмотренных законопроектом, значится приостановка сотрудничества с США в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной сферах.