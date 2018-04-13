Дуров прокомментировал решение о блокировке Telegram в России

Павел Дуров – основатель Telegram – прокомментировал решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера на всей территории РФ.

По его словам, мессенджер сохранит возможность рассылать уведомления всем пользователям в России, информируя о развитии ситуации, передаёт RT.

Кроме того, Дуров отметил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

«В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно», – резюмировал Дуров, добавив, что частная жизнь не продается, и права человека не должны быть скомпрометированы из страха или жадности.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. Постановление вынесено за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок пользователей мессенджера Федеральной службе безопасности (ФСБ).

При этом блокировка должна быть произведена немедленно после оглашения судебного решения по первому иску и будет действовать пока мессенджер не предоставит ключи шифрования.