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Москва, 13.04.2018

Фондовые индексы США продолжают падение на фоне рисков из-за удара по Сирии

«Expert Online» 2018

В свете опасений инвесторов в нанесении ракетного удара США по Сирии  на фондовых рынках царят минорные настроения. Практически все индексы показывают отрицательную динамику.

Так упали котировки акций 26 из 30 компаний, входящих в расчёт индекса Dow Jones. Падают индикаторы девяти из одиннадцати основных отраслевых групп индекса S&P 500.

Также трейдеры внимательно следят за новостями о возможных санкциях в отношении России со стороны Белого дома и реакцией Вашингтона на недавние заявления председателя КНР Си Цзиньпина по поводу пошлин.

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