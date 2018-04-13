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Москва, 13.04.2018

Германия призывает усилить «политическое давление» на Россию

«Expert Online» 2018

Глава МИДа Германии Хайко Маас призвал усилить политическое давление на Россию из-за вето резолюции США по Сирии в Совете безопасности ООН. Об этом сообщает агентство РИА новости.

«Мы не можем принять, что столько раз Совет безопасности ООН терпел неудачу из-за вето России. Мы не можем с этим мириться, и это не может так продолжаться. Поэтому мы сохраняем политическое давление на Россию», - заявил Маас после встречи в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Дипломат считает, что целью «давления на Россию» является стремление заставить российскую сторону изменить позицию.

«Это одно из обязательных условий для урегулирования конфликта в Сирии», — сказал Маас.

Напомним, ранее 11 апреля Россия и США голосование Совета Безопасности ООН вынесли свои проекты резолюций по расследованию применения химоружия в сирийской Думе. Ни один из трех документов не был принят.

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