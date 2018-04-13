Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 13.04.2018

«Не Ирак и не Ливия»: в сети обсуждают нерешительность Трампа

«Expert Online» 2018
  • «Не Ирак и не Ливия»: в сети обсуждают нерешительность Трампа
Zuma\TASS

Президент США Дональд Трамп так и не смог определиться с ответными мерами на якобы примененное химоружие в сирийской Думе. Переговоры с советниками также ни к чему не привели, сообщает «Экономика сегодня».

Пресс-секретарь Сара Сандерс рассказала журналистам, что Трамп к данному моменту  продолжает переговоры с союзниками и анализирует разведданные. До этого Трамп заверил, что примет решение в течение 48 часов, а потом заявил, что не имел в виду конкретные сроки нанесения удара по Сирии.

По мнению российских пользователей сетей, Трамп «просчитал потери американских военных» в случае прямого военного столкновения в Сирии и «оконфузился».  По мнению россиян, Трампу пора уже признать свое поражение на Ближнем Востоке, где позиции России всегда были исконно сильны. Россияне считают, что вслед за Ближним Востоком США проиграет «и весь мир». Изменить ситуацию уже не получится: «это не позор - это реальность».

Пользователи отмечают, что Сирия это «не Ирак и не Ливия, безнаказанно удар не нанесешь».  Помимо этого наступающий на пятки Китай «будет только рад ослаблению США», которые вряд ли потянут еще одну длительную войну в регионе.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. «Русал» перекроит мировой фондовый рынок
      Санкции в отношении публичной компании, к которым относится «Русал», являются беспрецедентными и могут переформатировать весь мировой финансовый рынок
    2. Брюссель накажет строптивых восточных европейцев
      Варшава, которая так долго и так стойко «держалась» против атак Брюсселя, похоже, дрогнула, когда речь зашла о деньгах.
    3. Теперь посыпался американский рынок
      Фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали в среду из-за растущей обеспокоенности по поводу конфронтации между США и Россией