«Не Ирак и не Ливия»: в сети обсуждают нерешительность Трампа

Президент США Дональд Трамп так и не смог определиться с ответными мерами на якобы примененное химоружие в сирийской Думе. Переговоры с советниками также ни к чему не привели, сообщает «Экономика сегодня».

Пресс-секретарь Сара Сандерс рассказала журналистам, что Трамп к данному моменту продолжает переговоры с союзниками и анализирует разведданные. До этого Трамп заверил, что примет решение в течение 48 часов, а потом заявил, что не имел в виду конкретные сроки нанесения удара по Сирии.

По мнению российских пользователей сетей, Трамп «просчитал потери американских военных» в случае прямого военного столкновения в Сирии и «оконфузился». По мнению россиян, Трампу пора уже признать свое поражение на Ближнем Востоке, где позиции России всегда были исконно сильны. Россияне считают, что вслед за Ближним Востоком США проиграет «и весь мир». Изменить ситуацию уже не получится: «это не позор - это реальность».

Пользователи отмечают, что Сирия это «не Ирак и не Ливия, безнаказанно удар не нанесешь». Помимо этого наступающий на пятки Китай «будет только рад ослаблению США», которые вряд ли потянут еще одну длительную войну в регионе.