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Москва, 13.04.2018

Небензя рассказал, какие приказы отдали боевикам в Сирии при ударе США

«Expert Online» 2018

Василий Небензя – постпред РФ в ООН – рассказал, какие приказы получили главари боевиков в Сирии после возможного удара США.

По его словам, российской стороне точно известно, что боевикам отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции, передаёт РИА Новости.

«Неужели очередной виток хаоса затевается только ради этого? Предлог — предполагаемое применение отравляющих веществ в сирийском городе Дума 7 апреля», – резюмировал российский постпред.

Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва обладает неопровержимыми доказательствами, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой.

По его словам, к ней «приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».

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