Нефть держит оборону

Цены на нефть в ходе торгов 12 апреля пытались продемонстрировать резко отрицательную динамику. На торгах в США цена на нефть сорта Brent снижалась до 71,08 рубля. Отмечается, что цена останется на данных позициях в диапазоне $71,00 - $73,00 до разрешения ситуации вокруг Сирии. На торгах в Европе вероятен рост котировок прогнозируется до $72,45.

Давление на цены также оказали укрепление доллара и фиксация прибыли по длинным позициям на фоне смягчения риторики Трампа в отношении Сирии, сообщает ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Также на нефтяной рынок повлиял апрельский доклад ОПЕК, в котором организация предрекла повышение роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 0,03 млн, до 1,63 млн баррелей в сутки.

Напомним, 12 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,05%, до $72,02 за баррель, WTI поднялась на 0,31%, достигнув $66,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $68,59 за баррель.