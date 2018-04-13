Пара рубль/доллар на 14.04.18 года стоит 61,4311 (-0,6348), рубль/евро - 75,7507 (-1,0062). Курсы долара с минувшей пятницы до четверга выглядели так (в обратном порядке): 13.04.18 - 62,0659; 12.04.18 - 64,0626; 11.04.18 - 62,3699; 10.04.18 - 58,5714; 07.04.18 - 57,8332. Динамика евро очень похожа на долларовую.

Насколько можно было судить по поведению рынка и новостным лентам - ЦБ ничего не делал, комментирует рыночное поведение рубля и Банка России Михаил Алтынов, директор по инвестициям ИК "Питер Траст". Заявления носили успокоительно-миролюбивый неконкретный характер. И это нормально, так как полностью согласуется с официальной политикой свободного "плавающего" курса рубля. Действиями отметился Минфин: отменили аукцион ОФЗ в среду и временно отказались от покупок валюты, которые идут на регулярной основе. Причем сначала сказали, что не будут отказываться, а на следующий день, что будут.

Вообще, создается ощущение, что и сами санкции, и реакция на них рынка стали полной неожиданностью для финансовых властей, говорит Михаил Алтынов. Ситуация видится так, что придется менять основные финансово-экономические ориентиры, уж слишком неопределенную атмосферу, с вероятностью конкретных экономических последствий ("Русал" и т. д., по списку), несут новые санкции. Центробанк же, как нам кажется, начнет волноваться и что-то делать лишь при прохождении курсом 70-75 рублей.

Смысл политики ЦБ в области обменного курса заключался в наблюдении за поведением участников рынка, полагает и руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Банк никак не вмешивался в торги, создав еще в прошлом году максимально жесткие условия валютной ликвидности. Более того, обвал рубля в течение непродолжительного периода времени происходил на фоне стремительного роста нефти, что дает гарантии среднесрочного укрепления всех сырьевых валют, в том числе и рубля. Произошедшая паника на рынке была локальной и еще раз доказала, что нельзя поддаваться эмоциям, основным фактором при планировании валютного портфеля должны быть фундаментальные события и, касаемо рубля, ситуация на рынке нефти, заключает аналитик.

То есть, подытожим, в Центробанке не слишком волновались, зная, какова ситуация с валютой у игроков рынка - не самая вольготная. Продавцы рубля не встречают встречной покупательной способности в валюте, даже по сниженному курсу.

То, что на рынке не было "главного покупателя", стало очевидно и из данных самого Центробанка. 9, 10, и 11 апреля он не покупал валюту на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, сообщает "Интерфакс". В то время как ранее в этом году, после окончания новогодних праздников, ЦБ не проводил таких операций всего лишь один день - 18 февраля. Таким образом, и Центробанк, и Минфин, который с недавних пор покупает валюту на рынке и сам, через казначейство, реально помогли рублю, ведя себя необычным для текущего года образом и воздержавшись от покупки валюты.