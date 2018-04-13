Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Экономика
Москва, 14.04.2018

Валютному рынку помогли необычные действия главных покупателей

«Expert Online» 2018
  • Рублю помогали держаться нефть и низкая валютная ликвидность, а также, косвенно, ЦБ и Минфин
ТАСС Автор: Петр Ковалев

Рублю помогали держаться нефть и низкая валютная ликвидность, а также, косвенно, ЦБ и Минфин

Пара рубль/доллар на 14.04.18 года стоит 61,4311 (-0,6348), рубль/евро -  75,7507 (-1,0062). Курсы долара с минувшей пятницы до четверга выглядели так (в обратном порядке): 13.04.18 - 62,0659; 12.04.18 - 64,0626; 11.04.18 - 62,3699; 10.04.18 - 58,5714; 07.04.18 - 57,8332. Динамика евро очень похожа на долларовую.

Насколько можно было судить по поведению рынка и новостным лентам - ЦБ ничего не делал, комментирует рыночное поведение рубля и Банка России Михаил Алтынов, директор по инвестициям ИК "Питер Траст". Заявления носили успокоительно-миролюбивый неконкретный характер. И это нормально, так как полностью согласуется с официальной политикой свободного "плавающего" курса рубля. Действиями отметился Минфин: отменили аукцион ОФЗ в среду и временно отказались от покупок валюты, которые идут на регулярной основе. Причем сначала сказали, что не будут отказываться, а на следующий день, что будут.

Вообще, создается ощущение, что и сами санкции, и реакция на них рынка стали полной неожиданностью для финансовых властей, говорит Михаил Алтынов. Ситуация видится так, что придется менять основные финансово-экономические ориентиры, уж слишком неопределенную атмосферу, с вероятностью конкретных экономических последствий ("Русал" и т. д., по списку), несут новые санкции. Центробанк же, как нам кажется, начнет волноваться и что-то делать лишь при прохождении  курсом 70-75 рублей.

Смысл политики ЦБ в области обменного курса заключался в наблюдении за поведением участников рынка, полагает и руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Банк никак не вмешивался в торги, создав еще в прошлом году максимально жесткие условия валютной ликвидности. Более того, обвал рубля в течение непродолжительного периода времени происходил на фоне стремительного роста нефти, что дает гарантии среднесрочного укрепления всех сырьевых валют, в том числе и рубля. Произошедшая паника на рынке была локальной и еще раз доказала, что нельзя поддаваться эмоциям, основным фактором при планировании валютного портфеля должны быть фундаментальные события и, касаемо рубля, ситуация на рынке нефти, заключает аналитик.

То есть, подытожим, в Центробанке не слишком волновались, зная, какова ситуация с валютой у игроков рынка - не самая вольготная. Продавцы рубля не встречают встречной покупательной способности в валюте, даже по сниженному курсу.

То, что на рынке не было "главного покупателя", стало очевидно и из данных самого Центробанка. 9, 10, и 11 апреля он не покупал валюту на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, сообщает "Интерфакс". В то время как ранее в этом году, после окончания новогодних праздников, ЦБ не проводил таких операций всего лишь один день - 18 февраля. Таким образом, и Центробанк, и Минфин, который с недавних пор покупает валюту на рынке и сам, через казначейство, реально помогли рублю, ведя себя необычным для текущего года образом и воздержавшись от покупки валюты.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. «Русал» перекроит мировой фондовый рынок
      Санкции в отношении публичной компании, к которым относится «Русал», являются беспрецедентными и могут переформатировать весь мировой финансовый рынок
    2. Транзит Прибалтики «стиснул зубы»
      Страны Балтии все больше теряют на противостоянии России
    3. Теперь посыпался американский рынок
      Фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали в среду из-за растущей обеспокоенности по поводу конфронтации между США и Россией