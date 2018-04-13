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Москва, 13.04.2018

Посол РФ обвинил Великобританию в нарушении международного права

«Expert Online» 2018

Александр Яковенко - российский посол в Лондоне – обвинил руководство Великобритании в нарушении международного законодательства при расследовании дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

По его словам, британская сторона непрозрачна, передаёт «Газета.Ru».

При этом он подчеркнул, что так как «дело «Скрипалей» носит политический характер, то британские власти нарушают международное законодательство, и это происходит уже более месяца.

Ранее сообщалось, что по данным советника правительства Великобритании по вопросам национальной безопасности Марка Седвилла, российские спецслужбы якобы следили за семьей Скрипалей на протяжении последних 5 лет.

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