В странах Евросоюза планируется ввести ограничения на содержание токсинов в удобрениях. Как отмечает The Daily Telegraph мера позволит защитить здоровье людей, а Россия может получить «фактическую монополию» на этом рынке и власть над продовольственными ресурсами Европы.

Выводы издание делает на основании того, что у конкурирующих с Россией поставщиков зерна и сельхозпродовольствия на европейский рынок производителей из Северной Африки и Китая более высокий уровень кадмия в удобрениях.

К данному моменту, по сообщению издания Еврокомиссия приступила к заключительной фазе переговоров по согласованию ограничений кадмия в удобрениях.

Противников у этих нововведений много и один из них Национальный союз фермеров Великобритании, который уверен в наступлении скорой монополии России на продуктовом рынке ЕС вслед за вступлением ограничений в силу.