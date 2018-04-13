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Москва, 13.04.2018

Россия может получить власть над продовольственным рынком Европы из-за новых правил в ЕС

«Expert Online» 2018

В странах Евросоюза планируется ввести ограничения на содержание токсинов в удобрениях. Как отмечает The Daily Telegraph мера позволит защитить здоровье людей, а Россия может получить «фактическую монополию» на этом рынке и власть над продовольственными ресурсами Европы.

Выводы издание делает на основании того, что у конкурирующих  с Россией поставщиков зерна и сельхозпродовольствия на европейский рынок производителей из Северной Африки и Китая более высокий уровень кадмия в удобрениях.

К данному моменту, по сообщению издания Еврокомиссия приступила к заключительной фазе переговоров по согласованию ограничений кадмия в удобрениях.

Противников у этих нововведений много и один из них Национальный союз фермеров Великобритании, который уверен в  наступлении скорой монополии России на продуктовом рынке ЕС вслед за вступлением ограничений в силу.

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