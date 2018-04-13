В МИД России рассказали, кто стоит за «постановкой» химатаки в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обладает неопровержимыми доказательствами, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой.

По словам дипломата, к постановке «приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании». В данный момент в Сирию направляется миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия, которая прибудет в Дамаск завтра утром.

«Мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили», — сказал глава МИД на встрече с журналистами.

Напомним, на прошлой неделе США бездоказательно обвинили правительство Башара Асада в применении хлора при атаке на сирийский город Дума.