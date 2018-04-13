Рубль лег на новую траекторию

Реальный эффективный курс рубля в январе - марте 2018 года снизился на 0,7% к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции, сообщил Банк России. При этом средний номинальный курс доллара в первом квартале составил 56,87 рубля, евро - 69,88 рубля. В отчетный период к доллару реальный эффективный курс рубля вырос на 2,6%, а к евро - снизился на 1%. По итогам 2017 года реальный эффективный курс рубля к доллару вырос на 16,3%, к евро - на 14,8%.

В марте в месячном сопоставлении (по отношению к уровню февраля 2018 года)реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам уменьшился на 0,3%, в том числе к доллару на 0,6%, а к евро - не изменился.

Текущий отскок рубля связан с некоторым ослаблением рыночного давления, описывает сложившуюся рыночную ситуацию старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Невозможно все время бояться: уже полученные указания на открывшиеся риски рынок учел в котировках и остановился. Понятно, что внешний фон не поменялся и риск его осложнения есть, но пока все, что было, отыграно в ценах. Это и помогло российской валюте отчасти скорректироваться в парах с долларом и евро. Центробанка на рынке как не было, так и нет, в торгах присутствует Минфин со своими интересами, но о них было известно и ранее.

В этот раз финансовые власти, похоже, дали валютной секции самостоятельно двигаться. К слову, отмечает аналитик, удорожание доллара на рубль приносило в бюджет большие деньги на фоне курсовых переоценок. Это хорошая опора казне. Перспективы отечественной валюты пока смешанные. Пока доллар остается выше 61 руб., для него актуальна возможность возвращения к росту в сторону 66,5. Однако с большой долей вероятности можно говорить о том, что без новых подробностей извне доллар пока стабилизируется в пределах 61,50-63,5 руб., прогнозирует Анна Бодрова.

Следует отметить, что действительно, Минфин изо всех сил старался ослабить рубль еще с конца минувшего года, проводя рублевые интервернции. Теперь ему помог минфин (Казначейство) США. В противовес этому, однако, "ошарашенная" все происходящим, но более событиями вокруг Сирии, чем санкциями, нефть, поднявшись (до 72,5 долларов за баррель по состоянию на утро пятницы на спотовом рынке) помогла рублю.

Что же касается снижения реального эффективного курса рубля к иностранным валютам, то, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, эта тенденция может сохраниться до конца года. При чем на его снижение будут влиять, как минимум, два важных параметра одновременно. Во-первых, объясняет он, это общий рост цен в России. В ЦБ РФ недавно заявляли, что дно по инфляции уже пройдено, дальше ожидается усиление к целевому значению регулятора – 4%. По последним статистическим данным эта тенденция подтверждается. Индекс потребительских цен в годовом выражении, опубликованный 6 апреля, составил 2,4% против 2,2% месяцем ранее.

Во-вторых, продолжает аналитик, это рост номинального курса доллара и евро к рублю. Первый импульс роста иностранных валют наблюдался в начале недели, когда в США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и чиновников, а в Конгресс США подали законопроект о запрете всех операций с государственным долгом РФ. Последствия оказались плачевные как для бизнеса, попавшего под санкции, так и для валютного рынка РФ. Наглядно проявились последствия санкций для “Русала”. В свою очередь, председатель совета директоров ПАО «Силовые машины» Алексей Мордашов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева ​предоставить компании преференции на внутреннем рынке и помочь в доступе на внешний рынок. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США включило «Силовые машины» в список особых национальных структур и граждан (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN) в конце января. Правда, тогда никакой заметной реакции это не вызвало.

Одновременно с этим на валютном рынке на фоне санкций курс валютной пары доллар/рубль превышал отметку 64,50, а евро/рубль 80, индекс RGBI обвалился с 144,82 до 140,59 пунктов.

Реакция на обвал рубля у Минфина была однозначной, напоминает Иван Капустянский. По заявлениям ведомства, 9 и 10 апреля покупок валюты не совершалось, в то время как еще 6 апреля (в соответствии с ранее заявленной политикой) приобрели валюту на сумму 11,6 млрд руб. Также Минфин в среду отменил очередной аукцион по размещение ОФЗ и заявил, что не будет выходить на рынок евробондов, пока ситуация не стабилизируется. В свою очередь, у ЦБ РФ реакция была неоднозначной. В начале недели регулятор пытался сохранять спокойствие, заверяя, что текущая ситуация никак не повлияет на финансовую стабильность страны и никаких действий ЦБ для стабилизации совершать не будет. В конце же недели риторика регулятора изменилась. ЦБ РФ не исключает возможности использования валютного РЕПО, а также будет рассматривать все возможные сценарии изменения ставки на ближайшем заседании, которое состоится 27 апреля.

На данный момент ситуация на отечественном валютном рынке остается очень нестабильной, констатирует Иван Капустянский. Риск санкций сохраняется, почти наверняка на этом западная коалиция не остановится. Также сохраняется риск усиления геополитического конфликта, связанного с Сирией. Ответ России на удар может стать поводом для нового витка санкций.

Технически рубль укрепляется к доллару. Эта тенденция продолжится, полагает Иван Капустянский, если, в первую очередь, решится вопрос с военным ударом по Сирии. В случае если паника утихнет, а геополитика отойдет на второй план, не исключено большее укрепление рубля. Однако, скорее всего, в новой реальности коридор по доллар/рублю сдвинется в диапазон 61,8 – 61 поддержка и 65,3 – 66,4 сопротивление. В противном случае распродажи отечественной валюты могут продолжиться в район 70, но этот сценарий закладывает преобладание паники на рынке. По евро/рубль возможный среднесрочный коридор находится на уровнях 73-78,5.