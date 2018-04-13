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Москва, 13.04.2018

Самолеты ВМС США ведут разведку вблизи российских баз в Сирии

«Expert Online» 2018

Разведку вблизи российской авиабазы в Хмеймим, где располагается база материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе, провели сразу семь самолетов ВМС США. Информация о разведывательных  полетах американских самолетов  в восточном Средиземноморье опубликована в Twitter-аккаунте Mil Radar.

Отмечается, что с авиабазы на Сицилии совершили вылет шесть противолодочных патрульных самолетов P-8A Poseidon ВМС США. С базы США на острове Крит вылетел самолет радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II.

Ранее, американский президент Дональд Трамп ранее пообещал военные удары в ответ на якобы применение правительство Башара Асада Дамаском химоружия в сирийском городе Дума. Данную информацию распространила организация «Белые каски», которую в России считают «пособником террористов».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что  Москва  располагает неопровержимыми доказательствами проведения провокаций боевиками в Сирии с использованием отравляющих веществ. Специалисты Центра по примирению враждующих сторон не нашли следов использования отравляющих веществ.

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