СМИ: российские спецслужбы следили за Скрипалем

Российские спецслужбы следили за семьей Скрипалей на протяжении последних 5 лет.

Об этом рассказал в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу советник правительства Великобритании по вопросам национальной безопасности Марк Седвилл, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

При этом отмечается, что IT-эксперты из ГРУ якобы отслеживали адреса электронной почты Юлии Скрипаль с 2013 года.

Кроме того, по данным Седвилла, Россия занималась исследованиями по действию нервно-паралитических веществ при их нанесении на дверные ручки. Программу по подготовке специалистов, согласно информации, в России открыли в 2000-х годах.

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления, которое спровоцировало большой международный скандал и обострение отношений между Россией и Великобританией. При этом в отравлении Скрипалей британские власти бездоказательно обвинили нашу страну.

3 апреля стало известно, что специалисты исследовательской лаборатории Великобритании не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля был произведён в России.