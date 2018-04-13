Суд постановил немедленно заблокировать Telegram

Таганский суд Москвы вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. Постановление вынесено за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок пользователей мессенджера Федеральной службе безопасности (ФСБ). Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» из зала суда.

Блокировка должна быть произведена немедленно после оглашения судебного решения по первому иску и будет действовать пока мессенджер не предоставит ключи шифрования.

В зале судебного заседания присутствовали представители ведомств Роскомнадзора и ФСБ. Адвокаты Telegram на заседании отсутствовали из-за запрета создателя мессенджера являться в суд, «дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием». Об этом сообщил на своей странице один из юристов, руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.