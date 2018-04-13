Telegram внесён Роскомнадзором в реестр запрещённых сайтов

Роскомнадзор внес веб-адреса web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.

Доступ к ним на момент публикации новости пока не ограничивается.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. Постановление вынесено за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок пользователей мессенджера Федеральной службе безопасности (ФСБ).

В свою очередь Павел Дуров – основатель Telegram заявил, что мессенджер сохранит возможность рассылать уведомления всем пользователям в России, информируя о развитии ситуации.

Кроме того, он отметил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.