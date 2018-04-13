Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 13.04.2018

Telegram внесён Роскомнадзором в реестр запрещённых сайтов

«Expert Online» 2018

Роскомнадзор внес веб-адреса web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.

Доступ к ним на момент публикации новости пока не ограничивается.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. Постановление вынесено за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок пользователей мессенджера Федеральной службе безопасности (ФСБ).

В свою очередь Павел Дуров – основатель Telegram заявил, что мессенджер сохранит возможность рассылать уведомления всем пользователям в России, информируя о развитии ситуации.

Кроме того, он отметил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. «Русал» перекроит мировой фондовый рынок
      Санкции в отношении публичной компании, к которым относится «Русал», являются беспрецедентными и могут переформатировать весь мировой финансовый рынок
    2. Теперь посыпался американский рынок
      Фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали в среду из-за растущей обеспокоенности по поводу конфронтации между США и Россией
    3. Транзит Прибалтики «стиснул зубы»
      Страны Балтии все больше теряют на противостоянии России