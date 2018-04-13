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Москва, 13.04.2018

Трамп обвинил во лжи бывшего главу ФБР Коми

«Expert Online» 2018

Дональд Трамп – глава Белого дома – назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми разоблачителем и лжецом.

При этом он подчеркнул, что почти все в президентской администрации считали, что Коми необходимо уволить за ужасную работу.

Об этом американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter. По словам главы Белого дома, Коми разоблачитель и лжец, так как он предал огласке засекреченную информацию, за что «он должен быть привлечён к ответственности».

Напомним, ранее сообщалось, что Коми в своей новой книге назвал действующего президентом США Дональда Трампа «боссом мафии».

Джеймс Брайан Коми – американский государственный деятель, директор Федерального бюро расследований (ФБР) США с 4 сентября 2013 года. 9 мая 2017 года президент Трамп неожиданно уволил Коми с поста директора ФБР «за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству». Решение об увольнении было принято спустя несколько часов после того, как стало известно, что Коми привел неточные данные о письмах Хиллари Клинтон, выступая в конгрессе накануне.

Представители Демократической партии заявили, что неожиданное увольнение Коми не что иное, как попытка сорвать проводимое ФБР расследование возможных связей представителей Трампа с Россией во время президентской кампании 2016 года. То, что истинной причиной увольнения Коми стал отказ последнего прекратить расследование, признал и Дональд Трамп, сообщив об этом российским представителям на следующий день после увольнения Коми.

Летом 2017 года стало известно, что Коми напишет книгу о своём опыте работы на государственной службе, в том числе о «бурном и краткосрочном» периоде при администрации президента США Дональда Трампа.

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