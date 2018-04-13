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Москва, 13.04.2018

В Кремле рассказали о своей реакции на антисанкции Госдумы

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – признался, что в Кремле пока не ознакомились с инициативой депутатов нижней палаты российского парламента по антисанкциям.

По его словам, интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политике, которая проводится против нашей страны рядом государств, вполне понятен и объясним.

«Совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над вопросами минимизации последствий всех этих ограничений для нашей страны и над ответными мерами», – цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что глава государства еще не ознакомился внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций.

«На это потребуется какое-то время», – резюмировал Песков, добавив, что любые российские антисанкции будут не в ущерб национальным интересам.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разрабатывают новый законопроект в ответ на новые санкции США. Документ в частности предполагает запрет или ограничения на ввоз лекарств, продуктов питания, алкоголя, табака и сырья из США и стран, которые поддержали ограничительные меры против России. При этом в Госдуме отметили, что гражданам России не запрещается ввозить эти товары лично для себя.

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