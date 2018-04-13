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Москва, 13.04.2018

В Минобороны РФ назвали страну, которая участвовала в организации провокации в Сирии

«Expert Online» 2018

Генерал-майор Игорь Конашенков – официальный представитель Минобороны РФ – заявил, что ведомство располагает доказательствами того, что Великобритания принимала непосредственное участие в организации провокации с якобы применением химоружия в сирийской Думе.

Об этом он заявил в ходе специального брифинга для журналистов, передаёт RT. 

При этом он напомнил, что ключевым «доказательством» всех этих обвинений западных стран стал видеоролик, снятый в больнице города Дума, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители.

«Однако удалось найти непосредственных участников съёмки этого видеоролика и опросить их», – заявил Конашенков.

По его словам, участники ролика рассказали, как проводилась постановочная съёмка и показали кадры со своим участием. Также они признались, что доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения химическим оружием.

«В распоряжении Минобороны РФ имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте. Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», – резюмировал Конашенков.

Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва обладает неопровержимыми доказательствами, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой.

По его словам, к ней «приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».

В свою очередь Василий Небензя – постпред РФ в ООН – рассказал, какие приказы получили главари боевиков в Сирии после возможного удара США.

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