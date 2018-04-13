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Москва, 13.04.2018

Захарова ответила на заявление Германии о необходимости усилить давление на РФ

«Expert Online» 2018

Мария Захарова – официальный представитель МИД РФ – прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Германии Хайко Мааса о необходимости усилить политическое давление на Россию в связи с блокированием нашей страной резолюции США по Сирии в Совбезе ООН.

По мнению Захаровой, благодаря российским вето мир множество раз получал отсрочку от очередной кровавой бойни в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что силовые варианты в исполнении западных коалиций мир уже проходил.

«Не получилось. Если бы Россия изменила позицию в СБ ООН по Ираку, то, скорее всего, руководству ФРГ впоследствии пришлось бы извиняться за участие в антииракской компании», - убеждена Захарова.

Кроме того, она подчеркнула, что сейчас Германия и Франция, забыв о своем внешнеполитическом суверенитете, идут не курсом здравого смысла, а авантюрной дорогой «старшего брата».

«Но были и другие времена, когда именно принципиальность Москвы, которая не поддалась на шантаж пробирками, помогла Парижу и Берлину продемонстрировать дальновидность. Но тогда у Европы была своя сольная партия. Сейчас ей отведена роль бэквокала», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Глава МИД Германии Хайко Маас призвал усилить политическое давление на Россию из-за вето резолюции США по Сирии в Совете безопасности ООН. По его мнению, целью «давления на Россию» является стремление заставить российскую сторону изменить позицию.

«Это одно из обязательных условий для урегулирования конфликта в Сирии», – убеждён Маас.

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