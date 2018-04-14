Коворкинг: основные отличия и преимущества

Количество мест, именующих себя коворкингами, в настоящее время весьма велико, однако настоящих заведений, обеспечивающих удобные условия для работы, среди них мало. При выборе желательно заранее знать те критерии, которые помогут принять правильное решение

Вебсайт. Наиболее простой способ выяснить качество коворкинга заключается в изучении его вебсайта или страницы в соцсети. Солидные организации приводят все важнейшие нюансы на сайте, включая режим и условия работы, контактную информацию, план и интерьер помещения, расписание проводимых мероприятий, цены. Стоимость нередко определяется форматом коворкинга: в третьих местах она ниже из-за более высокой текучки посетителей.

Название. Заведений, именующих себя кафе или клубом, желательно сторониться, так как в них придется столкнуться с чрезмерно высокой посторонней активностью.

Часы работы. Нацеленный на ведение бизнеса коворкинг функционирует двадцать четыре часа в сутки. Такая возможность имеется не у всех, так как в ночное время кому-то надо следить за порядком, что требует дополнительных расходов. Такой режим работы помогает привлекать работающих на фирму в других часовых поясах. Но надо учитывать, что стоимость закрепления мест в работающих круглые сутки коворкингах выше, чем в действующих лишь до вечера.

План помещения. Солидная организация всегда приводит план помещения и описывает его содержание. Важно, чтобы зоны для осуществления мероприятий и для работы обязательно были изолированы друг от друга. Помимо этого, изолированы, как правило, места для переговоров. Некоторые коворкинги приводят наименования фирм, арендующих помещения на постоянной основе – это надежный критерий хорошего места. Помимо плана помещения, коворкинг должен демонстрировать оформление интерьера. Офис может оказать заметное влияние на рабочий настрой.

Оснащение. Установить, занимаются ли в коворкинге делом, легко по описанию того, что в нем имеется. Например, Wi-Fi, музыкальные инструменты, летняя терраса, турник, проектор, место для занятий медитацией, прокат велосипедов и самокатов, настольные игры. Наряду с мебелью, в коворкинге должны иметься предметы первой необходимости. Везде должны быть розетки, без которых продолжительность рабочего дня не достигнет и трех часов. Многие коворкинги абсолютно не готовы к решению данной проблемы. Зачастую приходится протягивать через все помещения удлинители, из-за чего возникает опасность падения компьютеров.