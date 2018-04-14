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Москва, 16.04.2018

Особенности выбора тканей в интернет-магазине

«Expert Online» 2018

Возможности современных интернет-магазинов практически безграничны. В них можно приобрести абсолютно любой товар, в том числе и ткани для пошива одежды. Вот только не каждая швея решается приобретать их онлайн, опасаясь совершить ошибку при выборе. И напрасно, на самом деле все так сложно, как кажется на первый взгляд

Итак, на что мы в обращаем внимание, выбирая ткань в стационарном магазине? В первую очередь – это внешний вид (цвет, принт, характер поверхности и т.д.). Затем мы пробуем ткань на ощупь, чтобы понять ее мягкость, теплоту, толщину, пластичность и плотность. После чего проверяем ее эксплуатационные и пошивочные качества (осыпаемость, сминаемость и т.д.).

Казалось бы, определить все эти нюансы по фото, прежде чем купить ткань (tkani-cska.ru) в интернете не возможно, но это не так. Если снимки качественные и сделаны правильно, это значительно упрощает выбор покупателя. Свойства ткани как нельзя лучше передает четкое изображение ее складок. Так, например, у плотного и жесткого материала они будут крупными. В то время как пластичный материал будет отличаться округлыми складками. Поэтому обязательно обращайте внимание, чтобы на фото ткань была скручена в бутон, а не была представлена в плоском виде.

Что касается тактильных ощущений, их также можно определить, не притрагиваясь к ткани. Главным помощником тут становится информация, указанная в описании к тому или иному материалу, так как в ней содержаться сведения о составе ткани. Ну и конечно, имеющиеся у нас знания о том, какое волокно вызывает то или иное ощущение.

Должное внимание также следует удалить внешнему виду материала. Если его нити пушистые, даже, можно сказать, «лохматые», это говорит о том, что на ощупь он будет приятным и мягким. Если же вы четко видите переплетение нитей, они гладкие и ровные, то такая ткань будет холодной на ощупь и несколько жесткой. Стоит отметить, что внешний вид нитей говорит не только о том, какие тактильные ощущения будет вызывать материал, а и том, насколько легко с ним будет работать.

Если у вас с первого раза не получилось выбрать подходящую ткань по фото, не расстраивайтесь, со временем, вы научитесь разбираться во всех особенностях онлайн-покупки. Главное помните, что не стоит заказывать материал с точностью до сантиметра, обязательно приобретайте его с запасом. Ведь, во-первых, ткань может не оправдать возложенных на нее ожиданий, и вы решите сшить из нее какое-либо другое изделие. А во-вторых, если вы не профессиональная швея, велика вероятность, что замеры были сделаны ошибочно.

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