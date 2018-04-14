Школа балета: что нужно знать

Взрослые приходят в балетную школу так же часто, как и дети. Кто-то решает, наконец, осуществить давнюю мечту, а кто-то хочет вспомнить былые времена, проведенные у станка. Безусловно, добиться настолько высокого уровня, чтобы участвовать в профессиональных постановках вряд ли получится, но зато балет может стать прекрасным хобби, которое поможет оставаться в прекрасной физической форме

С чего же начать?

В первую очередь следует отбросить все свои комплексы. В балетной школе для взрослых никто не будет обращать внимания на вашу неидеальную фигуру или плохую гибкость. Каждый пришел сюда учиться и совершенствоваться и чем раньше вы это поймете, тем быстрее сможете добиться желаемых результатов.

Что выбрать: классику или боди-балет?

Определитесь, какие цели вы преследуете. Если вы всегда любили активные тренировки, а сейчас решили улучшить фигуру, отправляйтесь на боди-балет. Он не только включает в себя классическую хореографию, но и элементы йоги и пилатеса. Занятия боди-балетом помогут укрепить суставы, уменьшить объем бедер и талии, а также улучшить обмен веществ.

Уроки классического балета предусматривают изучение азов балетного мастерства. Основной упор тут делается не на проработку мышц, а на технику выполнения па. Но в результате вы также получите красивое, подтянутое тело и прекрасную осанку в качестве бонуса. Ведь во время занятий прорабатываются все группы мышц, а основная нагрузка приходится на спину и пресс.

В какой одежде заниматься?

Поначалу все девушки приходят на занятия в обычном топе и удобных легинсах. Но со временем, когда процесс тренировок начинает приносить удовольствие, а отражение в зеркале – удовлетворение, в гардеробе танцовщиц появляются пачки, юбки-шопенки и боди. Если же вы относитесь к тем дамам, которым удобней заниматься в классической спортивной одежде, рекомендуем примерить комбинезон с надетой поверх него юбкой. Это не только удобно и красиво, но и модно.

Приобретать ли пуанты?

На первых занятиях пуанты вам точно не понадобятся, поэтому вполне можно будет обойтись мягкими балетками. Лишь со временем, когда ноги привыкнут к нагрузкам, а тренер заметит, что ваш голеностоп уже готов выдерживать стопу, можно будет попробовать примерить пуанты. Сколько уйдет на это времени? Все очень индивидуально. Кому-то для этого необходимо 4 месяца, а кому-то полтора года.

Какую выбрать школу?

Во всех крупных городах сегодня есть балетные школы для взрослых. Однако комфортно вы будете себя чувствовать только в той, где преподаватель вам придется по душе. Возможно, для этого необходимо будет посетить занятия в нескольких студиях. Но поверьте, оно того стоит. Как только вы найдете «своего» тренера, время в балетном классе будет пролетать незаметно.