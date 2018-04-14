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Москва, 14.04.2018

США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии

«Expert Online» 2018

Как сообщает российское Министерство обороны, союзники выпустили по объемам в Сирии более 100 ракет. "По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", - говорится в сообщении военного ведомства. Вместе с тем, как сообщается, силы ПВО в Сирии сбили значительную часть выпущенных ракет.

Системы ПВО России, дислоцированные на территории Сирии не участвовали в отражении атаки. Как известно, российские базы в Хмеймиме и Тартусе в Сирии прикрываются двумя дивизионами системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф".

"Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф", - сообщили в Минобороны. 

Президент России Владимир Путин сделал официальное заявление по поводу ударов, которые сегодня ночью были нанесены на территорию Сирии. Он отметил, что США усугубляют ситуацию и потакают террористам.

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом. Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений», — сказал президент.

Он также отметил, что на Вашингтоне уже лежит «тяжелая ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией».

Кроме того, Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.

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