Итак, свершилось. В ночь с пятницы на субботу в четыре утра CША, вместе со своими союзниками, Великобританией и Францией, атаковали сирийскую территорию. СМИ сообщается, что целями ракет «Томагавк», пущенных с кораблей в Средиземном море и самолетов , стали объекты, имеющие отношение к производству химического оружия (собственно, его, якобы, имевшее место применение войсками Башара Асада и стало поводом для атаки). В их числе упомянут научно-исследовательский центр в Дамаске, некие склады в провинции Хомс, штаб Республиканской гвардии (она, при отце нынешнего сирийского лидера, Хафезе Асаде, была единственной из военных институтов страны, на чьем вооружении были бомбы с хлоровой и зариновой начинкой), а также два военных аэропорта – Мезза и ад-Думейр. Возможно, атакованы еще несколько военных объектов – аэродромы и склады.

ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает о нанесении ракетного удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии между 3 ч. 42 мин. и 5 ч. 10 мин. утра самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции.

И Пентагон, и российское министерство обороны говорят о 103 «томагавках», из которых, как утверждает сирийская сторона, 71 был сбит на подлете. Хотя сотня «томагавков» для такого количества мишеней видится избыточной, но как бы то ни было, удар нанесен.

В наших сообщениях подчеркивается, что российские системы ПВО, размещенные в Сирии, а это две С-400 и одна С-300В4, прикрывающие базы Хмеймим и Тартус, в отражении воздушной атаки в ночь с 13 на 14 апреля участия не принимали. У Сирийской армии на вооружении находятся системы С-200, «Бастион» и комплексы «Панцирь-С1».

Последствия удара, насколько можно судить, не очень значительны. Сирийские власти сообщают лишь о нескольких раненых из числа мирных жителей. Американцы говорят о том, что старались минимизировать потери среди гражданских лиц. В любом случае, впечатляющей картинки разгрома Дамаска и элитных подразделений сирийской армии мировые СМИ не дают. Но по-другому и быть не могло.

Обычно если ставится цель нанести противнику серьезный урон, удар наносится сразу же, без долгой подготовки. Так поступает Израиль, периодически атакующий иранских и проиранских формирований там же, в Сирии. Так могут поступать и американцы.

Но вместо внезапного удара Асаду была предоставлена почти недельная фора. На протяжении этой недели Трамп в своем твиттере то грозил России и Ирану за поддержку «животного» (так он обозвал сирийского президента), то предлагал Москве мириться. Шли переговоры с союзниками США, будто у американцев не достаточно сил для удара. Наконец, продолжались дискуссии в Совете безопасности ООН. Дискуссии, которые, если исходить из заявлений официального Вашингтона, являются априори бесплодными: ведь там уже решили, что применение химического оружия в Восточной Гуте было и применил его именно Асад.

За неделю, между тем, не только россияне передислоцировали свои силы на базы Хмеймим и Тартус, но и сирийцы смогли подготовиться к атакам. Способ этой подготовки хорошо известен: базы и аэродромы покидаются, ценная техника по возможности прячется, а военные располагаются в жилых кварталах. Учитывая, что перечень потенциальных мишеней для американских бомбардировок на контролируемой властями Сирии территории не так уж и велик, за неделю подготовиться к американской атаке было можно вполне.

Более того, по словам посла США в России Джона Хантсмана, перед атакой американцы уведомили о ней Москву. Чтоб, значит, сирийцы окончательно успели спрятать то, что могли?

Невольно напрашивается параллель с прошлогодней бомбежкой аэродрома Эш-Шайрат в той же Сирии. Тогда американцы выпустили по нему 59 ракет. Впоследствии выяснилось, что разрекламированная атака поразила пустоту: потери сирийских правительственных войск были минимальны. Но медийный эффект от удара был весьма велик, прежде всего, в США.

Трамп продемонстрировал своим избирателям, коих впечатляет телекартинка (страдания погибающих от химического оружия), но не слишком интересуют детали (что факт применения этого оружия расследованием Организации по запрещению химического оружия не подтвержден, так как это расследование еще толком и не началось) что он – не слабак Обама, что он готов к решительным действиям, когда это требуется. При этом критики американского президента, обвиняющие его в мягкости к России и ее союзникам, получали эффектный ответ.

И все же действия Дональда Трампа восприняты Москвой весьма серьезно. А попытки смягчить инцидент упомянутыми выше способами никого на сей раз не задобрили.

«Без санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершён акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», — сказано в заявлении Владимира Путина, опубликованном пресс-службой Кремля.

Это очень серьезная констатация. Устав ООН разрешает отвечать на войну (агрессию) — войной. А мы с Сирией союзники. Об этом напомнил в своем заявлении Путин: «Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом».

Российская Федерация созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Хотя по поводу того, как там распределятся позиции, все в общем понятно, характер дискуссия на нем может оказаться показательным для дальнейшего развития событий.

А пока в Москве «в связи с ситуацией вокруг Сирийской арабской республики по инициативе Российской Федерации» собрался на экстренное заседание постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности( ОДКБ). В эту структуру, напомним, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.