Акции «Русала» упали до исторического минимума

Утром 16 апреля, акции российской алюминиевой компании «UC Rusal», в отношении которой были введены санкции, опустились до своего исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской биржи.

Стоимость акций снизилась на более чем 16% достигнув 1,62 гонконгского доллара или $0,21. К 5:09 по московскому времени акции компании торговались на уровне 1,74 гонконгского доллара. В ходе торгов акции опустились до самой низкой стоимости с момента выхода на IPO в 2010 году. Тогда акции UC Rusal размещались по 10,8 гонконгского доллара, передает РБК.

Сообщается, что акции «Русала» падают в цене на фоне нанесенного по Сирии ракетного удара коалицией США, Франции и Великобритании. Также ожидаемое введение новых ограничений, которые предположительно коснутся компаний, занимающихся поставками в Сирию, в понедельник, 16 апреля со стороны Вашингтона против России способствовали снижению стоимости. Отмечается, что подобные санкции предполагают полную изоляцию компаний от финансовой системы США.