Доллар могут запретить

Дядя Сэм и тетя Никки

Американский телеканал CBS News распространил заявление постпреда Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли, в котором она обещает, что уже сегодня министр финансов Стивен Мнучин объявит о планируемых новых санкциях США в отношении России. Новые ограничительные меры связаны с инцидентом в сирийской Думе, где, как утверждают лидеры западных стран, было применено химическое оружие.

Russia Today цитирует заявление Хэйли: санкции «будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с Башаром Асадом и использованием химического оружия».

В России уже отреагировали на эти заявления: «Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулировано: за роль России в международных делах. Всё», — заявила представитель МИД Мария Захарова, отметив, что санкции вводятся без привязки к каким-либо реалиям.

Американцы боятся наступить себе на хвост

Тема санкций против России и её граждан уже не новая, констатирует инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин. И объявление новых санкций будет означать, скорее всего, новые аспекты применения старых. Принципиальные рамки были обозначены ещё в 2014 году в четырёх резолюциях министерства финансов США. Две из них (№2 и №4) касались нефтегазовых компаний России, а две другие — финансовых организаций и компаний оборонного комплекса. Следующим принципиальным этапом был, так называемый, «кремлёвский список».

Оба направления – против организаций и против физических лиц, уже были практически отработаны и последствия их «абсорбированы» российской экономикой. Страна больше трёх лет живёт под санкциями и практически приспособилась к ним. Да, были негативные последствия, которые, прежде всего, обрушились на российский народ в виде падения курса рубля, снижения темпов экономического роста, разгона инфляции и снижения реальных доходов населения. Но с инфляцией постепенно справились, темпы роста ВВП, вышли в положительную область, а курс рубля стабилизировался.

Также надо отметить, говорит аналитик, что санкции мало касаются реальной экономической деятельности. Все основные проекты, например, в нефтегазовой области, продолжаются. Экспорт и импорт выросли за последние три года. Сами Штаты очень чувствительны к экономике и всему, что с ней связано. Высокая конкуренция в политической сфере приводит к осторожности, в решениях, которые могут хоть как-то навредить экономике. Поэтому санкции США – это всегда «выстрел в воздух», предупреждение.

Не контрсанкции, а контригра

И даже в деле взаимной торговли с Россией, хоть она и очень мала, постараются не навредить, потому что там задействованы конкретные компании, иногда очень большие и влиятельные. А России, к сожалению, считает Иван Карякин, ответить нечем и если приходится как-то реагировать, то чаще во вред себе. Поэтому, какими бы ни были «новые» санкции, они, во-первых, не выйдут за рамки уже обозначенных ограничений, а во-вторых, кроме незначительного колебания курса рубля, ничего серьёзного не будет. Он полагает за лучшее внешним образом «просто стерпеть» новые меры и побыстрее к ним приспособиться с минимальными потерями. Можно добавить: ответить, но ассиметрично, развитием экономики, которое острое необходимо и без всяких санкций, а с ними — тем более.

Давление санкций будет увеличиваться и далее, уверен ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Он видит существенно большие угрозы для российских компаний и не усматривает особой осторожности в действиях американцев, так многие из них оборачиваются для них прямой пользой.

Ослабление экспортных компаний России выгодно США, говорит аналитик, поскольку под политическим предлогом, который сам по себе даёт дивиденды Дональду Трампу, есть ещё и борьба за рынки, и никто не упрекнёт в эскалации «торговых войн». И, например, санкции против «Русала» полностью «сняли» продажу им алюминия в США, что на руку американским поставщикам металла. Взлетели вверх акции Alcoa.

Очень возможно распространение санкций на компании химической и нефтехимической, металлургической промышленности, машиностроения, полагает Марк Гойхман. Но самым тяжёлым было бы, очевидно, введение ограничений на покупку российской нефти. Таким образом, стоит рассматривать как вполне возможные явления отток внешних инвестиций из российских активов – гособлигаций, евробондов, акций, рубля с соответствующим постепенным ослаблением их котировок.

Важно и то, уверен Марк Гойхман, какими окажутся ответные контрсанкции со стороны России – а то, что они будут, несомненно. Но позитивных последствий от них вряд ли можно ожидать, а навредить самим себе они могут. При серьёзном обострении напряженности и развитии санкционного противостояния, ожидает он, доллар к рублю способен подняться постепенно выше 66 руб./долл., инфляция – приблизиться к 4%, даже при сохранении нефтяных цен на рубеже примерно 65-72 доллара за баррель по марке Brent.

И еще одно авторитетное мнение. «Чем больше санкций, тем выше вероятность запрета в России хождения доллара. "Валюта врага". А евро могут оставить», — пишет в своем блоге завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. «Мы традиционно — один из крупнейших в мире держателей наличного доллара. Более 60% 100-долларовых купюр находится за пределам США, — добавляет он. — В России — десятки миллиардов наличных долларов. Банковские счета в долларах могут предложить перевести в евро или в рубли».

Впрочем это, наверное, все-таки крайний сценарий. Но экономика, это в том числе учет рисков Это и отмечает Яков Миркин: «Эти и другие риски стоит учитывать в том, как мы распоряжаемся своим имуществом на длинную дорожку».