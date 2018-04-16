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Москва, 16.04.2018

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram

«Expert Online» 2018
  • Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram
Фото из соцсетей

Роскомнадзор уведомил операторов связи об ограничении доступа к мессенджеру Telegram. Специальное обращение опубликовано на  на сайте ведомства.

«В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщение о начале блокировки приложения. Информация уже донесена до операторов связи, которые должны заблокировать мессенджер в течение суток.

По состоянию на 12 30 по московскому времени для ряда пользователей сервис остается доступен. Роскомнадзор начал рассылать уведомления по удалению Telegram всем магазинами интернет-приложений

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в РФ за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Ведомство утверждает, что из-за распространения в Telegram сведений о террористических организациях, действия руководства мессенджера угрожают интересам страны и ее граждан.

Адвокаты компании заверяют, что не могут предоставить ключи для дешифровки сообщений из-за технических особенностей: архитектура мессенджера не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений. Владелец приложения Павел Дуров ранее заверил, что его компания не пойдет на условия Роскомнадзора, так как выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

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