СМИ США сравнили российский Т-90 с американским конкурентом

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Издание США National Interest сравнило российские Т-90 и американские М1А2 Абрамсы и попыталось выяснить, кто победит в случае военного столкновения.

После всестороннего анализа авторы материала сообщают, что по многим параметрам боевые машины схожи. У танков также одинаковое качество боеприпасов.

Однако издание утверждает, что бронебойные снаряды М829А4 Абрамса могут пробить защиту нового поколения, включая динамическую защиту «Реликт». Т-90 поражают цели снарядами «Свинец», принятыми на вооружение в 90-х годах. Тем не менее, снаряды обладают высокой поражающей способностью. Российский танк также оснащен противотанковыми ракетами «Инвар», которых нет у американского конкурента. При этом Абрамсы используют более современные тепловизоры. Но американский танк менее маневренный, чем российская машина из-за более высокого веса.

Издание резюмирует, что машины равны по силе и в случае военного столкновения оба танка смогли бы пробить броню друг друга, так как их удары по силе одинаковы. Так, что в данном случае все будет зависеть от опыта членов экипажа.