Собственники «Зимней вишни» сэкономили на ремонте системы пожарной безопасности

Собственник здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Юлия Богданова не стала выделять средства на ремонт системы пожарной безопасности, хотя о неисправности стало известно почти два года назад. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источник, близкий к расследованию дела о пожаре в кемеровском ТЦ.

В частности издание сообщает, что еще в июле 2016 года противопожарную систему «Зимней вишни» вместо томской компании «Альфа» стала обслуживать компания-собственник торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат». Договор заключил, находящийся под арестом директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозизенко.

Ранее в СМИ сообщалось, что установкой системы пожарной безопасности занимался именно «Системный интегратор». Сегодня в справочниках Томска подобной компании, занимающейся монтажом противопожарных систем, не значится.

После смены компании по обслуживанию системы пожарной безопасности была проведена проверка, в ходе которой выявили ряд недостатков, допущенных еще при установке оборудования. Стало известно о его несоответствии нормативной документации, ГОСТам и СНИПам.

«Противопожарное оборудование изначально монтировали с нарушениями, оно не могло в критический момент функционировать в полной мере. Например, пути подачи воды в систему пожаротушения были установлены в районе парковки, то есть фактически на улице, и в холодное время года они просто замерзали», - сообщает издание.

Полозизенко доложил о вскрытых недостатках руководству «Зимней вишни», но необходимые для ремонта семь миллионов рублей так и не были выделены. Отмечается, что последний серьезный сбой противопожарная система ТЦ дала 19 марта.

25 марта в результате пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека из них 41 ребенок. По числу жертв этот пожар является одним из крупнейших в России за 100 лет.