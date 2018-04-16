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Москва, 16.04.2018

Состоялся финал Международного Юношеского хоккейного турнира КУБОК ŠKODA 2018

«Expert Online» 2018
  • Состоялся финал Международного Юношеского хоккейного турнира КУБОК ŠKODA 2018
предоставлено пресс-службой

В минувшую субботу в Екатеринбурге завершился финальный матч Международного Юношеского хоккейного турнира КУБОК ŠKODA. Соревнования проходили с 09 по 14 апреля на арене культурно-развлекательного комплекса «Уралец», где за звание чемпиона боролись молодые российские и чешские спортсмены. Победу в турнире одержала команда «Трактор» (Челябинск). Мероприятие прошло при участии знаменитых хоккеистов Алексея Морозова и Павла Дац

ŠKODA AUTO Россия уже шесть лет подряд проводит собственный юношеский хоккейный турнир КУБОК ŠKODA, нацеленный на продвижение спорта среди молодежи. С 2016 года чемпионат проходит при поддержке Федерации хоккея России. В этом году соревнования впервые получили статус международного состязания – за первенство в турнире боролись не только российские, но и чешские атлеты. По традиции КУБОК ŠKODA полностью соответствовал олимпийскому формату соревнований.

sostoyalsya-final-mezhdunarodnogo-yunosheskogo-hok.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

«В этом году турнир КУБОК ŠKODA получил международный статус и объединил на одной арене команды из России и Чехии, родины бренда ŠKODA, – комментирует Ян Прохазка, Руководитель ŠKODA AUTO Россия. – Приверженность семейным ценностям и популяризация спорта являются чрезвычайно важными элементами философии марки, поэтому ŠKODA уделяет особое внимание воспитанию активной и целеустремлённой молодежи. Я рад, что уже шестой год подряд турнир КУБОК ŠKODA вносит большой вклад в развитие хоккейных традиций и помогает растить будущих чемпионов. Я хотел бы от всей души поблагодарить участников соревнования за захватывающую борьбу, а болельщиков за горячую поддержку команд. Также отдельно хочется выразить признательность родителям юных спортсменов, которые с раннего возраста прививают детям любовь к хоккею и приобщают их к спорту».

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