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Москва, 16.04.2018

Трамп примерялся к российским военным объектам в Сирии

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп был готов нанести удар в том числе по военным объектам Ирана и России в Сирии. От подобного поступка его удержал  глава Пентагона Джеймс Мэттис, который выступил против подобного решения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные  источники. Издание сообщает, что Пентагон представил Трампу три варианта нанесения удара по САР.

Один из вариантов — поражение целей, якобы связанных, с разработкой химоружия. Согласно второму варианту, удары должны были быть нанесены и по командным пунктам сирийской армии. Третий же сценарий предусматривал атаку на российские и иранские ПВО. Глава Соединенных Штатов выступил за последний вариант атаки, однако, Мэттис выступил против, опасаясь ответа на такие действия. В итоге Трамп утвердил «гибридный план».

Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. Всего с 3.42 мск до 5.10 мск было выпущено более 100 ракет. Большая часть из них была перехвачена сирийскими системами ПВО еще советского производства. Российские военные силы не принимали участия в перехвате, но отслеживали все пуски.

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