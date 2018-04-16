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Москва, 16.04.2018

Цены на нефть поползли вниз

«Expert Online» 2018

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов 16 апреля поползли вниз. Инвесторы спешат зафиксировать прибыль после роста нефтяного рынка до максимума с конца 2014 года, сообщает Росбалт.

По состоянию на 8:04  по московскому времени июньские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 1,01%, составив $71,85 за баррель. Стоимость WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на 0,86%, достигнув $66,81 за баррель.

«Нефтяные котировки сдержанно отреагировали на ракетные во главе с США по Сирии»,  - отмечает аналитик «Альпари» Роман Ткачук.

Рынок воспринял произошедшее, как «разрядку» напряжения на фоне воинственной риторики Трампа, который «сохранил лицо, нанеся удар без серьезных жертв и разрушений». Россия в свою очередь «ограничилась „решительным осуждением“». Таким образом, риск открытого противостоянии США и России в Сирии снизился. «Это способствовало уменьшению „военной премии“ в нефтяных котировках», — говорится в обзоре эксперта, который считает, что хоть повышенная волатильность нефтяных котировок сохранится в ближайшее время, но цена на нефть не выйдет за диапазон $71-$73 за бочку.

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