Украине приходится доплачивать России за уголь из ЛДНР

Украина продолжает получать донбасский антрацит, но только с российскими наценками. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передают СМИ Украины.

Эксперт сообщил также, что согласно последним данным Украина получает 80% угля из России по непрямым контрактам.

«Очевидно, что мы и дальше получаем донбасский антрацит, просто с российскими наценками», - сообщил Бортник, который назвал главной проблемой Украины «схемщиков», прибывающих сегодня у власти.

«Схемщики, доминирующие у нас во власти, получают российский газ с австрийскими, польскими или чешскими наценками, антрацит из ЛНДР с российскими наценками. Думаю, эти схемщики – главная сегодня проблема нашей страны», – полагает эксперт.