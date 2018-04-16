В новом правительстве ФРГ нет сторонников сближения с Россией

Западные экономисты удивились вялой реакций деловых кругов ФРГ на последние санкции США против России. «Семена» упали на благодатную почву. Новое правительство Германии относится к Москве более критично, чем предыдущая Большая коалиция. Главным показателем перемен стал новый глава МИД ФРГ Хайко Маас, который относится к России значительно критичнее своих предшественников Франка-Вальтера Штайнмайера и Зигмара Габриэля. Еще одним доказательством «охлаждения» и без того холодных отношений многие считают заявление канцлера Меркелье, что при строительстве и вводе в строй газопровода «Северный поток 2», главного «луча света» в «темных» отношениях России с Германией, должны обязательно учитываться интересы Украины.

Эти и ряд других менее заметных признаков дают основание политологам говорить о самом серьезном кризисе в отношениях между Москвой и Берлином со времен окончания холодной войны.

«Отношения между Москвой и Берлином сейчас находятся на самом низком уровне после холодной войны, если не дольше,- приводят FT слова Штефана Майстера, специалиста по России в берлинском Немецком Совете по международным отношениям.- В отношениях с Россией все больше и больше просматривается политический аспект с акцентом на безопасность. Доминирующее влияние, которое оказывал на них бизнес, все больше слабеет».

Россия остается важным рынком для немецких компаний и ключевым поставщиком газа для первой экономики Европы, но, подчеркивают FT, недавнее ослабление российской экономики и последствия первых пакетов антироссийских санкций существенно подрывают значимость Москвы как делового партнера. В прошлом году немецкие компании продали России товаров на 25,8 млрд евро, т.е. существенно больше, чем в предыдущем году. Но этот показатель намного ниже досанкционного максимума, превысившего в 2012 году 38 млрд евро. По словам экономиста Кильского института мировой экономики Джулиана Хинза, из-за санкций российско-германская торговля сократилась на треть. Пять лет назад Россия была 11-м торговым партнером Германии, а в 2017 – уже 14-м. Достаточно сказать, что по объему торговли с ФРГ ее опережает не только Польша, причем, вдвое, но и маленькая Чехия.

«Главный вред проистекает не от самих санкций, а из того факта, что (немецким) компаниям сейчас гораздо труднее финансировать торговлю с Россией,- объясняет Джулиан Хинз.- Немецкие банки в основном покинули Россию».

Последствия объявленных 6 апреля американских санкций против России прогнозировать нелегко, но в Германо-российской внешнеторговой палате на прошлой неделе предупредили, что в краткосрочной перспективе они могут причинить убытков на сотни миллионов, а в долгосрочной - на миллиарды евро. Дело в том, что в «черный» список сейчас попали компании, тесно связанные с немецким бизнесом: автопроизводитель ГАЗ, например, с которым тесно сотрудничает в России Volkswagen, и Русал.

От санкций выиграют азиатские компании, считает председатель Палаты Маттиас Шепп: «Если немецким и американским компаниям будет все труднее вести дела в России, то нишу постепенно заполнят компании из Азии и в первую очередь – из Китая».

Впрочем, столь пессимистическую точку зрения разделяют далеко не все немецкие бизнесмены и компании. Например, изготовитель сельскохозяйственной техники Claas, который открыл в 2015 г. завод в Краснодаре, считает, что пока еще слишком рано прогнозировать последствия санкций.

«Сейчас спрос на наши эффективные технологии остается высоким,- заявил представитель компании Герман Лобек.- Мы очень внимательно следим за нынешним обострением отношений и надеемся, что политики прояснят ситуацию».

Однако оптимистов, которые верят в снижение напряжения в отношениях между Москвой и Западом, значительно меньше, чем пессимистов. К тому же, в новом правительстве ФРГ сейчас нет сторонников сближения с Россией. Больше всего тревожит то, что резко изменился тон относительно отношений с Москвой в МИД ФРГ, главном проводнике внешней политики Германии. В отличие от Зигмара Габриэля, неоднократно призывавшего отменить или ослабить антироссийские санкции, сменивший его в марте Хайко Маас заявил в интервью журналу Spiegel, что вопрос ослабления антироссийских санкций в ближайшей повестке дня не значится.

Министр иностранных дел ФРГ назвал поведение России «все более враждебным». Явно из этой же «оперы» предупреждение Ангелы Меркель на прошлой неделе не исключать Украину из списка транзитеров российского газа в Европу. FT, к примеру, считают, что канцлер остановилась всего лишь в одном шаге от отказа от своей длительной поддержки 10-миллиардного проекта строительства второй очереди газопровода по дну Балтийского моря.

«Мы еще не увидели реального отхода от прежней позиции Германии по отношению к «Северному потоку 2»,- считает Кай-Олаф Ланг, специалист по Восточной Европе в Немецком институте по международным отношениям и проблемам безопасности,- но мы увидели рост сомнений в Германии и усиление геополитической чувствительности вокруг этого вопроса, которой раньше не было».