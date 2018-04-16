В «Роскосмосе» рассказали, во сколько обошлась бюджету «Ангара»

Создание первой ракеты-носителя «Ангара А5» обошлось бюджету России в 3,4 миллиарда рублей, сообщают «Известия». В общей сложности в проект уже вложили более 110 миллиардов рублей, рассказал изданию глава научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев.

«По ряду причин мы, к сожалению, не наблюдаем того темпа внедрения "Ангары", который был бы нужен», - рассказал Коптев, который подчеркнул, что у «нового семейства носителей есть своя четко определенная ниша».

Уже разработаны основные технические решения и для легкого, и для тяжелого вариантов ракеты, функционирует вся инфраструктура для пусков.

Как уточнил Коптев, есть ряд вопросов по доработке «Ангары», которые необходимо решить. Главная задача «дотянуть ее до требований технического задания, прежде всего с точки зрения массы полезного груза». Также «Ангара» будет призвана заменить после 2020 года «Протоны» из-за их высокотоксичного топлива.

Напомним, семейство ракет «Ангара» включает в себя ракеты четырех классов от легкого до тяжелого «Ангара-А1.2», «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В». Первый полет тяжелой «Ангары» состоялся 23 декабря 2014 года.