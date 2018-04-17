60 лет «человеческому зоопарку» в Брюсселе

Как вместить в сознание и переосмыслить колониальное прошлое, мучаются а Бельгии, где были человеческие зоопарки, а один из главных музеев проповедовал идею превосходства людей белой расы

60 лет «Конгораме»

Во вторник, 17 апреля, исполняется ровно 60 лет со дня открытия Всемирной выставки, проходившей в Брюсселе с 17 апреля по 19 октября 1958 года. Экспо 1958 стала первым всемирным смотром достижений после Второй мировой войны. Главной целью 200-дневной Выставки было показать послевоенные социальные, культурные и технологические достижения человечества. Всемирная выставка, проходившая в столице Бельгии, должна была занять «важное место в коллективной памяти бельгийского народа». Так и произошло – бельгийцы до сих пор с гордостью вспоминают об Экспо 1958. Однако тогда же в Брюсселе произошло одно событие, о котором сейчас в королевстве не любят вспоминать. Речь идет о живой выставке живых чернокожих мужчин, женщин и детей, задачей которых было учить и развлекать белых европейцев. Это был последний «человеческий зоопарк».

В конце пятидесятых годов прошлого века Бельгия владела в Африке одной, но очень большой колонией – Конго. По площади эта чрезвычайно богатая полезными ископаемыми страна в центральной Африке в 80 раз превосходила метрополию. Бельгийцы страшно гордились Конго. Правительство решило провести Всемирную выставку «Экспо 58», чтобы показать планете не только свои достижения, но и неразрывную связь с Конго. Единственной колонии Бельгии была посвящена так называемая «Конгорама». Так назывались семь павильонов, посвященных разным сферам жизни конголезцев: добыче полезных ископаемых, культуре, транспорту сельскому хозяйству. Посетители Выставки могли из-за бамбуковой ограды наблюдать за повседневной жизнью одетых в национальную одежду чернокожих жителей Конго с раннего утра до позднего вечера.

"Человеческий зоопарк" в Бельгии в 1897 году

Для Запада человеческие зоопарки, подобные этому, не были в диковинку. Они регулярно организовывались в Лондоне, Париже, Осло и Гамбурге. В Нью-Йорке в 1906 году в зоопарке в Бронксе к обезьянам в вольер на потеху публике даже подселили молодого конголезца.

Летом 1897 года король Бельгии Леопольд II привез в Брюссель 267 конголезцев. В том году в Бельгии тоже проходила Всемирная выставка. Для нее в столичном пригороде Тервюрен был построен Колониальный дворец с прудами и озерами, по которым плавали в лодках африканцы. Африканская экспозиция стала самой популярной. По крайней мере, у бельгийцев. Из четырех миллионов жителей королевства ее посетил каждый третий - 1,3 млн человек.

Лето 1897 года выдалось очень холодным. Он пневмонии и гриппа тогда скончались семь африканцев, которых похоронили в безымянной могиле на одном из городских кладбищ.

Популярность Африканской экспозиции оказалась такой высокой, что было решено проводить ее постоянно на этом же месте. Первоначально ее назвали Музей Конго, позднее она была переименована в Королевский музей Центральной Африки.

Выставка 1958 года уступала Музею Африки по масштабам, но она ничем не отличалась от него по содержанию. Для темнокожих экспонатов выстроили традиционную конголезскую деревню. Африканцы занимались народными ремеслами и жили повседневной жизнью в покрытых соломой хижинах. У ограды толпились белые мужчины, женщины и дети. Они смеялись и издевались над конголезцами, а самые развязные бросали через ограду деньги и бананы.

Бельгийские газеты летом 1958 года пестрели статьями о «неграх в зоосаду». В человеческий зоопарк свезли 598 человек: 273 мужчины, 128 женщин и 197 детей, в общей сложности 183 семьи. В министерстве по делам колоний Бельгии очень беспокоились, что пришлось привезти в Брюссель такое беспрецедентное количество африканцев. Конголезцы жили в специальном здании за пределами Экспо. На выставку их, как на работу, каждый день возили на автобусах.

К июлю терпение и силы конголезских ремесленников иссякли, и они начали требовать вернуть их на родину. Несмотря на закрытие человеческого зоопарка Выставка продолжила работу. В январе 1959 года Конго обрела независимость.

Трактовка меняется. Но как?

1 декабря после пятилетней реставрации, которая обошлась казне в 75 млн евро, Королевский музей Центральной Африки распахнет свои двери для посетителей. Площадь отремонтированного Музея станет вдвое больше и достигнет 11 тыс. м².

В 2001 году, когда Музей Африки возглавил Гидо Грисилс, постоянная выставка оставалась практически такой же, как в 20-е годы прошлого века. Почти в каждой комнате можно было найти королевские вензеля: двойные буквы «L». Высказывания и цитаты монархов прославляли высокие моральные достижения колониального периода и рассказывали о том, что бельгийцы принесли свет в Конго, где до их появления царила тьма.

Для большинства бельгийцев, по словам Грисилса, первая встреча с Африкой начиналась в этом Королевском музее Центральной Африки. Здесь же им успешно внушалась мысль о превосходстве белых людей над черными. Достаточно сказать, что африканцев чаще всего изображали нагими и вооруженными копьями. Утверждалось, что до прихода европейцев это был крайне отсталый народ, не имевший даже собственной культуры.

Эта выдуманная «реальность» оказалась очень живучей, потому что бельгийское общество, хотя и не желало себе в этом признаться, фактически не хотело переосмыслять колониальное прошлое. Бельгия – страна маленькая. Не удивительно, что в каждой бельгийской семье кто-то в то или иное время работал или жил в Конго миссионером, учителем или чиновником. Не удивительно, что осмысление отношений с Конго для бельгийцев крайне болезненно.

Дискуссии о колониальном прошлом начались в королевстве лишь в 1998 году, после выхода в свет книги Адама Хошчайлда «Дух короля Леопольда». К тому времени в школьных учебниках сохранилась старая традиционная трактовка колониального периода: «мы принесли в Конго цивилизацию».

Процесс переосмысления проходит медленно. Сейчас в Бельгии немало людей требуют закрытия или хотя бы «деколонизации» Королевского музея, но директор Грисилс считает, что его ждет большая и серьезная просветительская работа – рассказать соотечественникам правду о роли Бельгии в Конго.

Ожидается, что на церемонии открытия Королевского музея Центральной Африки в присутствии королевской семьи министр иностранных дел Бельгии расскажет новую трактовку столетнего колониального периода.

«Мы несем ответственность за создание мысли о том, что бельгийцы превосходят чернокожих людей, - объясняет свою задачу Гидо Грисилс. - Но это меняется. Правда, эти перемены займут некоторое время».